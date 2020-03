Alin Goga, fostul director juridic al CNAIR, este pacientul 37 infectat cu coronavirus. El a fost in Stuttgart, și a revenit din Germania în țară pe 2 martie.

Pacientul 37, fostul director juridic al CNAIR, în direct la TVR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

După trei zile, Goga a început să prezinte simptomele infecției: frisoane, febră, și tuse. A ajuns la spital, unde a fost testat pozitiv la COVID -19.

Fostul director juridic al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere este internat și tratat la Spitalul Victor Babes din Capitală.

Alin Goga a povestit în direct la TVR cum a aflat că este infectat dar și despre condițiile internării lui. El spune că familia lui nu a fost contactată și nici informată în niciun fel.

Eu le-am spus să rămână în izolare, dar au nevoie de tot felul de lucruri. Trebuie să știu dacă are voie cineva să le aducă alimentele, cum le lasă. Nimeni nu a luat legătura cu mine. Nu a venit nimeni să îmi spună ce tratament voi urma. Am primit doar niște nurofen și paracetamol. Vreți să vă spun ca am doar un covrig de trei zile? Nici apă? Nu mi-a spus nimeni: asta nu ai voie să mănânci, asta nu (...), a povestit Alin Goga.

Stirile TVR a făcut o solicitare scrisă pentru un punct de vedere din partea Spitalului Victor Babeș și așteaptă răspuns.





ŞTIRILE ZILEI