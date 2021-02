"Nu putem să prioritizăm boli între alte boli. Toată lumea care are o boală cronică este prioritară, așa cum prevede strategia", a spus, marți, col. Valeriu Gheorghiță, întrebat de redactorul TVR Diana Brâncuș de ce au fost reprogramate la vaccinare și persoanele care suferă de cancer.

Motivul principal al amânării tuturor bolnavilor cronic, inclusiv al celor de cancer, este asigurarea dozei de rapel pentru cei vaccinați deja, a spus col. Valeriu Gheorghiță. La întrebarea TVR legată de reprogramarea la vaccinare a bolnavilor de cancer, coordonatorul comisiei de vaccinare a răspuns: "Persoanele cu boli cronice care au sub 65 de ani - a fost decizia pe care am luat-o alături de colegii noștri din Comitetul Național - tocmai pentru a nu pune în pericol doza de rapel, pentru a avea o continuitate zilnică a campaniei de vaccinare, în care să asigurăm, pe lângă rapel, și vaccinarea celor mai vulnerabile categorii de persoane. Sigur că există situații individuale, în care, din punct de vedere medical, este vorba de o situație particulară, însă aceste cazuri pot să fie punctual rezolvate. Ei pot să ia legătura cu medicul de familie, însă din acest moment cred că deschidem un subiect mult prea extins. Nu putem să prioritizăm boli între alte boli. Toată lumea care are o boală cronică este prioritară, așa cum prevede strategia".

Cât privește eventualele locuri libere rămase după reprogramarea recentă a celor 100.000 de persoane, dr. Gheorghiță a spus că "acesta a fost motivul reprogramărilor, asigurarea dozei de rapel, la care putem să adăugăm un număr de circa 8.000 - 9.000 de persoane noi pe zi, pentru doza 1" și că, din această cauză, locurile rămase disponibile nu pot fi ocupate la acest moment.

