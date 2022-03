Ovidiu Hațegan a fost operat de urgență la Timișoara după ce a suferit un infarct. Arbitrul de 41 de ani este în stare stabilă

În timpul unui antrenament, arbitrul internațional a început să se simtă rău. Hațegan este medic de profesie și, după ce a resimțit dureri puternice în zona in pieptului, a mers la spital.

Doctorii au constatat că a suferit un infarct și a fost operat de urgență la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Timișoara unde i s-a montat un stent. Starea lui este stabilă acum și este conștient, dar va rămâne în spital, sub observație medicală.

"Domnul Hațegan a ajuns în cursul nopții, de urgență, adus cu ambulanța de la Arad, într-o stare gravă. [...] I-am făcut angiografie, am constatat că are o arteră înfundată și i s-a pus un stent. Starea lui este stabilă, în prezent este foarte bine, continuăm să îi facem niște investigații suplimentare", a declarat dr. Constantin Luca, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara.

"Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulţumesc staff-ului medical care m-a îngrijit şi tuturor celor care mi-au transmis mesaje şi gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de linişte, aşa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea", a declarat Ovidiu Haţegan, potrivit site-ului oficial al FRF.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că arbitrul a suferit o intervenţie chirurgicală într-un spital din Timişoara, fără a preciza natura afecţiunii: "Arbitrul FIFA Ovidiu Haţegan, 41 de ani, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la Timişoara. Federaţia Română de Fotbal şi Comisia Centrală a Arbitrilor îi urează lui Ovidiu Haţegan multă sănătate şi recuperare rapidă!"

În vârstă de 41 de ani, Haţegan face parte din categoria Elite a corpului de arbitri FIFA, având la activ numeroase meciuri internaţionale oficiate.

În acest moment, nu se știe dacă Hațegan va mai putea continua activitatea competițională.

Ultimul meci arbitrat de Hațegan în Liga 1 a fost partida FC Argeș - FCSB, 1-0, pe 3 martie 2022. Ultimul meci internațional a fost duelul din Champions League, Atlético Madrid - Manchester United 1-1.

