Ouă de ciocolată Kinder, retrase și de pe piața din România, din cauza unei suspiciuni de infecție cu Salmonella. Ce loturi au fost rechemate din magazine

Alertă de Salmonella înainte de Paşte în Europa. Iar vinovate sunt chiar ouăle de ciocolată, care au fost retrase de pe piaţă din mai multe state, inclusiv România . Cei mai afectaţi sunt copiii sub 10 ani, care pe alocuri prezintă simptome severe şi necesită spitalizare.

Centrul European pentru Controlul Bolilor a anunțat că anchetează cel puțin 134 de cazuri de infectare cu Salmonella, în cel puțin 9 state europene. La mijloc sunt produse de ciocolată fabricate în Belgia și care au început să fie retrase de pe piețele din Belgia, Franța, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Germania, Suedia și România.

ANSVSA a rechemat următoarele produse Ferrero, din magazinele Auchan: Kinder Surprise, Kinder Schoko-Bons, Kinder mini ouă-pungă, Kinder Happy Moments.

ANSVSA transmite că: "Persoanele care au achiziționat produsele avand EAN-ul menționat mai jos sunt rugate să nu îl consume și să îl returneze la Serviciul Clienți, urmând să li se returneze contravaloarea acestuia".

EAN-urile pot fi găsite în comunicatul ANSVSA de mai jos:

HELENE BONTE, Agenţia Belgiană pentru Siguranţă Alimentară: Alerta vizează ouăle Kinder Surprise cu o dată de expirare cuprinsă între 11 iulie şi 7 octombrie 2022. Variantele de 20 de grame şi pachetele 3x20. De asemenea, sunt incluse varianta maxi Kinder Surprise, bomboanele Schoko Bons, dar şi mini ouăle Kinder cu data de expirare în august sau septembrie anul curent.



Primele cazuri au fost descoperite în Marea Britanie în ianuarie, dar abia acum s-a stabilit o legătură cu produsele de ciocolată. Nu se știe clar ce ingredient este însă contaminat, așa că cei care le-au cumpărat le pot returna în magazine.



CATHERINE, clientă: Am venit să mai fac cumpărături şi cu această ocazie am adus înapoi nişte ouă de ciocolată pe care urma să le dau nepoţilor zilele următoare. Am auzit că este risc de Salmonella.



MICHAEL VANDENBORNE, patron magazine: Le punem în spate, în inventar, în carantină, până mai aflăm lucruri de la fabrică şi o să ştim ce să facem cu ele.



Infecția cu Salmonella apare în general la cel mult 48 de ore după ingestarea unui aliment contaminat și se manifestă prin febră, vărsături și dureri abdominale. Cei mai vulnerabili sunt copiii până în 10 ani, femeile însărcinate și persoanele cu sistemul imunitar slăbit.

Centrul European pentru Controlul Bolilor afirmă că s-au observat și cazuri care au necesitat spitalizarea, iar pacienții prezentau simptome grave, incusiv diaree cu sânge.

Oficialii europeni analizează situația și vor prezența un raport săptămâna viitoare.

ŞTIRILE ZILEI