OSCAR 2022: ”CODA”, desemnat cel mai bun film, Will Smith cel mai bun actor în rol principal, Jessica Chastain cea mai bună actriţă în rol principal. ”Dune” a luat premiul pentru efecte vizuale

Filmul Dune a luat Oscarul pentru efecte vizuale, iar acestea au fost coordonate de un român Paul Arion.

Drive my car a câștigat premiul pentru cel mai bun lungmetraj internațional. O producție niponă despre povestea unui renumit actor și regizor care învață să depășească o situație aproape imposibilă din viața acestuia. Premiile, organizate de Academia americană de film au avut loc Los Angeles.

Lista premiilor

Cel mai bun film: "CODA"

Cea mai bună regie: Jane Campion ("The Power of the Dog")

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith ("King Richard")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye")

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur ("CODA")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose ("West Side Story")

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Drive My Car" (Japonia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Encanto"

Cea mai bună scenografie: "Dune"

Cel mai bun scenariu adaptat: "CODA"

Cel mai bun scenariu original: "Belfast"

Cea mai bună imagine: "Dune"

Cel mai bun montaj: "Dune"

Cea mai bună coloană sonoră: "Dune"

Cel mai bun cântec original: "No Time to Die" (interpretat de Billie Eilish pentru filmul "No Time to Die")

Cel mai bun sunet: "Dune"

Cele mai bune efecte vizuale: "Dune"

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "The Eyes of Tammy Faye"

Cele mai bune costume: "Cruella"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "The Windshield Wiper"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "The Long Goodbye"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "Summer of Soul (...or, when the revolution could not be televised)"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The Queen of Basketball"

Premii onorifice: Samuel L. Jackson, Elain May, Liv Ullmann

Premiul umanitar Jean Hersholt: Danny Glover.

