OSCAR 2021 | Audiența ultimei ceremonii a înregistrat un minim istoric

OSCAR 2021, audiențe scăzute

La începutul anului 2020, înainte de pandemia care a zguduit Hollywood-ul şi industria cinematografică, ceremonia Oscarurilor a atras 23,6 milioane de spectatori americani, la momentul respectiv cel mai slab scor de audienţă înregistrat de acest eveniment.



Experţii se aşteptau la acest rezultat foarte slab, care este în concordanţă cu cifrele de audienţă din acest sezon de la alte premii din industria cinematografică, cum ar fi Globurile de Aur (6,9 milioane de spectatori în SUA) şi premiile Grammy (8,8 milioane).



De obicei, gala premiilor Oscaruri este cel mai urmărit eveniment non-sportiv al anului, însă de data aceasta nu s-a putut compara cu difuzarea primului episod al unui remake al serialului "The Equalizer", care a atras 20 de milioane de americani, şi cu interviul realizat de Oprah cu prinţului Harry şi Meghan Markle, difuzat luna trecută, cu peste 17 milioane de telespectatori.



În condiţiile în care cinematografele au fost închise o mare parte din anul 2020, studiourile au amânat lansarea producţiilor importante, precum "West Side Story", în regia lui Steven Spielberg, sau noua versiune a "Dune". Peliculele nominalizate la Oscar în acest an au fost vizibil nefamiliare unui segment de public, un exemplu fiind chiar câştigătorul serii, "Nomadland", un film independent cu un buget modest şi cu mai mulţi actori amatori care îşi joacă propriile roluri.



Până în prezent, acest film recompensat cu trei Oscaruri nu a reuşit să încaseze decât două milioane de dolari la box-office-ul american.



Tendinţa de scădere a audienţei galei Oscarurilor a fost observată în mod regulat în ultimii ani.



În 2014, gala a atras peste 43 de milioane de spectatori în faţa micului ecran.



Printre eşecurile care au atras atenţia experţilor în acest an se numără absenţa lui Anthony Hopkins, recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal graţie interpretării din "The Father".

În mod excepţional, organizatorii au modificat ordinea de prezentare a statuetelor, care în mod tradiţional se termină cu cel mai bun lungmetraj, încheind cu Oscarul pentru cel mai bun actor.



Opiniile criticilor cu privire la ceremonie au fost mixte luni, numeroase voci regretând lipsa umorului şi a momentelor muzicale, emblematice pentru aceste spectacole importante, în stil american.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI