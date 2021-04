OSCAR 2021 | ”colectiv” rămâne cu nominalizările. "Nomadland", cel mai bun film. Anthony Hopkins, cel mai bun actor în rol principal

Premiile Oscar

Cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar a avut loc anul acesta la 25 aprilie, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19. Iniţial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia să aibă loc pe 28 februarie, însă criza sanitară declanşată de noul coronavirus a determinat închiderea cinematografelor şi a bulversat calendarul producţiilor hollywoodiene. Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).

Lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 23 de categorii de premii care au fost decernate la gala Oscar 2021:

Anthony Hopkins a devenit cel mai vârstnic câştigător al premiului Oscar în categoriile de interpretare după ce a fost recompensat duminică seară, la Los Angeles, cu trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal.

Frances McDormand a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal.

Lungmetrajul "Nomadland" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Actriţa sud-coreeană Yuh-Jung Youn a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, datorită interpretării sale din filmul "Minari".

La această categorie au fost nominalizate actriţele Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm"), Glenn Close ("Hillbilly Elegy"), Olivia Colman ("The Father"), Amanda Seyfried ("Mank"), Yuh-Jung Youn ("Minari").

"My Octopus Teacher" a fost desemnat cel mai bun lungmetraj documentar la cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar. La această categorie au fost nominalizate documentarele "My Octopus Teacher", "colectiv", "Crip Camp", "The Mole Agent", "Time".

Filmul "Soul" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie.

Producţiile nominalizate la această categorie au fost "Onward", "Over the Moon", "A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon", "Soul", "Wolfwalkers".

Cineasta chineză Chloe Zhao a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună regie cu filmul "Nomadland".

La această categorie au fost nominalizaţi regizorii Thomas Vinterberg ("Another Round"), David Fincher ("Mank"), Lee Isaac Chung ("Minari"), Chloe Zhao ("Nomadland"), Emerald Fennell ("Promising Young Woman").

Daniel Kaluuya a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7"), Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"), Leslie Odom Jr. ("One Night in Miami"), Paul Raci ("Sound of Metal"), LaKeith Stanfield ("Judas and the Black Messiah").

Filmul danez "Another Round", regizat de Thomas Vinterberg, a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional.

La această categorie au concurat producţiile cinematografice "Another Round" (Danemarca), "Better Days" (Hong Kong), "colectiv" (România), "The Man Who Sold His Skin" (Tunisia) şi coproducţia cu participare românească "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia).

Christopher Hampton şi Florian Zeller, scenariştii filmului "The Father", au câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.

Emerald Fennell, scenarista şi regizoarea filmului "Promising Young Woman", a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original.

