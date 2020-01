Ornitologii au stabilit că gâsca cu gât roșu, Emilia, a fost braconată înainte de a fi găsit emițătorul

Gâsca cu gât roșu / FOTO: SOR

Potrivit cercetărilor făcute de biologi și transmite, presei, vineri, temperatura corpului păsării a scăzut brusc la distanța de 7 km de sat, iar după acest moment pasărea se deplasa cu viteza de 2,4 km pe oră, motiv pentru care specialiștii au stabilit că gâsca cu gât roșu „Emilia” a murit înainte de a ajunge în gospodăria în care a fost găsit emițătorul.

„Gâsca cu gât roșu Emilia a fost ucisă dinainte de a ajunge în gospodăria unde a fost găsită de autorități, arată analiza datelor transmise de emițătorul prin satelit pe care pasărea îl purta. Datele din emițător au fost analizate și de ofițerii proiectului LIFE16 NAT/BG/ 000847 “Life for Safe Flight” și a fost cerută și o expertiză externă de la un specialist norvegian. Concluziile acestei expertize au fost deja trimise de Societatea Ornitologică Română (SOR) către Poliția Județului Brăila, care investighează cazul. Pe 15 ianuarie, semnalele primite din 30 în 30 de minute de la emițătorul Emiliei au arătat că pasărea se află în curtea unei case din județul Brăila. Era clar că a pățit ceva. Pe 16 ianuarie, un grup de biologi de la SOR și Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) și reprezentanți ai AGVPS (vânători), însoțit de comisari ai Gărzii de Mediu și de polițiști au vizitat locul unde se afla emițătorul. Acesta, inele ornitologice, pene jumulite și intestinele păsării erau lângă cușca unui câine din gospodărie. Era clar, Emilia murise. Proprietarul a spus că își lasă câinii liberi și că aceștia au adus 3 sau 4 gâște, nu doar una”, spun reprezentanții Societății Ornitologice Române (SOR).

Potrivit acestora, pasărea ocrotită de lege a fost „braconată, tranșată, dată la câini”, deși proprietarul curții unde a fost găsit emițătorul susține că pasărea a căzut din cauza ceții și a fost ucisă de câini.

„Versiunea lui, că animalele de pază au mâncat pasărea nu stă în picioare din mai multe motive: emițătorul a fost scos cu atenție de pe corpul Emiliei. Hamul care ține emițătorul este din teflon, iar șnururile au fost tăiate și arse cu precizie, nu sunt urme să fi fost mestecate de un câine. Inelele ornitologice au fost scoase de pe picioarele Emiliei și nu sunt semne de intervenție a câinelui: urme de dinți, distrugere etc. Un câine nu ar fi putut scoate inelul fără să-l deformeze. Este un indiciu clar că un om a tăiat picioarele păsării și a scos inelele. Toate datele din emițător arată că pasărea a murit în zona de hrănire sau lângă sat, iar apoi cadavrul a fost transportat în sat. Datele din emițător: viteza de zbor, altitudinea, temperatura, susțin această ipoteză”, mai spun reprezentanții SOR.

Un bărbat din judeţul Brăila este suspectat că a braconat şi mâncat o pasăre rară după ce, în curtea lui, a fost găsit, în 16 ianuarie, emiţătorul pe care ornitologii i l-au pus unei gâşte cu gât roşu, specie, protejată de lege. Cazul a fost relatat de Societatea Ornitologică Română.

