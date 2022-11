Organizaţia Mondială a Turismului | Europa este lider mondial în ceea ce priveşte revenirea turismului din pandemie

Turism

Graţie călătoriilor în interiorul regiunii, precum şi turiştilor americani care au revenit în destinaţiile lor favorite, Europa a atras 68% din cele 477 milioane de sosiri de turişti internaţionali înregistrate la nivel mondial în primele nouă luni ale anului. Este vorba de o revenire până la 81% din sosirile de turişti înregistrate înainte de pandemie.



UNWTO subliniază că numărul de sosiri de turişti în Europa este mai mult decât dublu (126%) comparativ cu cel înregistrat în primele nouă luni ale anului trecut. De asemenea, cea mai mare cerere pentru vacanţe în oraşele europene sau pe staţiunile de pe coasta Mediteranei s-a manifestat în trimestrul al treilea al acestui an, când sosirile au ajuns la aproape 90% din nivelul înregistrat în 2019.



În urma Europei, pe lista regiunilor cu cea mai puternică revenire a industriei turismului, se situează Orientul Mijlociu, Africa şi cele două Americi care în primele nouă luni au ajuns la 77%, 63% şi respectiv 66% din nivelul înregistrat în perioada similară a lui 2019.



O analiză detaliată a destinaţiilor individuale arată că există câteva ţări din afara Europei care au înregistrat noi recorduri în termeni de sosiri de turişti, depăşind valorile din 2019, potrivit UNWTO. Printre aceste ţări se numără: Etiopia, Honduras, Puerto Rico, Republica Dominicană, Columbia, El Salvador şi Islanda.



În schimb, situaţia este diferită în SUA, unde sosirile de turişti străini au rămas la 34% sub nivelul din 2019. Un număr estimat de şapte milioane de vizitatori este posibil să renunţe să viziteze SUA în 2023 din cauza întârzierilor întâmpinate în procesarea vizitelor, a estimat US Travel Association.



Până la finele lui 2022, UNWTO prognozează că, la nivel global, industria turismului va ajunge la o revenire până la 65% din nivelul la care era înaintea pandemiei, ceea ce va înseamnă că veniturile din turism ar putea ajunge la 1.200-1.300 miliarde de dolari în 2022, reprezentând o creştere de 60-70% comparativ cu 2021 şi o revenire până la 70-80% din veniturile record de 1.800 de miliarde de dolari înregistrate în 2019.

sursa Agerpres

