Organizația Salvați Copiii: Tulcea și Mehedinți au cele mai mari rate de mortalitate infantilă la nivel național

Rata mortalității infantile din județele Tulcea și Mehedinți este cea mai mare la nivel național, depășind de patru-cinci ori municipiul București, care, cu 2,8 copii decedați la mia de copii născuți vii, se menține sub media pe țară, potrivit unui comunicat al Organizației Salvați Copiii.

Nou născuți

În acest context, cele mai mari probleme cu care se confruntă sistemul medical sunt lipsa de personal, infrastructura spitalelor şi insuficienţa echipamentelor adecvate.



"Dacă în Bucureşti, unde sunt concentrate 7 maternităţi de gradul III dintr-un total de 22, rata mortalităţii infantile (2,8 la mia de copii născuţi vii) se menţine sub media pe ţară, judeţele Tulcea şi Mehedinţi trec prin adevărate drame, cu o rată a mortalităţii de cinci, respectiv patru ori mai mare. Investiţia în aparatură medicală este mai urgentă ca oricând. Maternităţile şi secţiile de neonatologie au fost vulnerabilizate de pandemia care a pus o presiune şi mai mare pe un sistem medical insuficient dotat şi cu discrepanţe majore între judeţe. (...) Cele mai mari probleme întâmpinate de medici se referă la insuficienţa echipamentelor de protecţie în prima fază a crizei, lipsa de personal, infrastructura care nu permite organizarea circuitelor separate şi, mai ales, insuficienţa echipamentelor, în special a incubatoarelor, necesare pentru îngrijirea nou-născuţilor în contextul generat de pandemie", se precizează în comunicatul trimis AGERPRES.



Potrivit organizaţiei, harta mortalităţii infantile arată un clivaj major între judeţe şi regiuni, una dintre cauzele directe fiind gradul de dotare a maternităţilor şi secţiilor de terapie intensivă.



Astfel, în judeţul Tulcea, aflat pe primul loc al acestui capitol dramatic, rata mortalităţii infantile este de peste cinci ori mai mare decât în Municipiul Bucureşti, unde sunt concentrate multe maternităţi de gradul trei.



Judeţele unde mor cei mai mulţi copii sub un an, raportat la mia de copii născuţi vii, sunt Tulcea - 15,6 la mia de copii născuţi vii, Mehedinţi - 11,7‰, Constanţa - 9,5‰, Vrancea - 9.3‰ şi Mureş - 9.0‰.



În acelaşi timp, judeţele unde sunt salvaţi cei mai mulţi nou-născuţi sunt Bucureşti - 2,8‰, Ilfov - 3,5‰, Iaşi - 3,6‰, Dâmboviţa - 3,6‰ şi Covasna - 4,4‰.



Conform datelor Organizaţiei Salvaţi Copiii, România se situează încă pe primul loc la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte rata mortalităţii infantile.



"În ciuda acestei evoluţii, mortalitatea infantilă rămâne un capitol sumbru pentru România, plasând ţara noastră, după 13 ani de integrare europeană, încă pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalităţii infantile aproape dublă (6,2‰) faţă de media de 3,5‰. O treime din aceste decese ar putea fi prevenite prin dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante şi prin dezvoltarea de programe suport pentru gravide, mame şi copii", a precizat organizaţia.



Salvaţi Copiii anunţă că accelerează sprijinirea urgentă a 10 secţii de terapie intensivă neonatală şi de pediatrie cu echipamente medicale performante şi face apel către companiile care pot sprijini acest demers, pentru a redirecţiona impozitul pe profit către această cauză.



În anul 2020, Salvaţi Copiii a asigurat peste 273.609 echipamente şi materiale medicale indispensabile către 57 de unităţi medicale şi de îngrijire pacienţi (peste 60 de secţii de neonatologie şi pediatrie) şi 79 de cabinete de medicină de familie, o bună parte din fonduri fiind obţinute cu ajutorul mecanismului de redirecţionare a 20% din impozitul pe profit.

sursa agerpres

