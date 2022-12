Orfanii de la Mănăstirea Florești, județul Cluj, au primit o casă, o familie și șansa unei vieți normale. Părintele Visarion are nevoie de ajutor pentru a mai construi două case pentru copii

La Așezământul pentru Copii „Sfântul Onufrie", ziua începe cu rugăciune și colinde. Copiii orfani sau de care părinții nu au putut să aibă grijă au găsit aici nu doar o casă plină de căldură și oameni care le sunt alături zi de zi, ci și un mediu în care să se simtă "acasă".



Părintele Visarion, duhovnicul Mănăstirii din Florești, îi are în grijă pe copii. Și cu ajutorul voluntarilor reușește să le asigure nu doar strictul necesar.



Părintele protosinghel, VISARION PAȘCA, duhovnicul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului" Florești: Merg la școală, în tabere, avem posibilitatea să le oferim ceea ce poate acasă părinții nu le-ar fi oferit: multă multă dragoste. Și pe lângă asta, dorim în viitor să le oferim să poată munci ceva, să poată să facă ceva, să-i putem încadra într-o rânduială.



Dorina Gîrbovan, voluntară, Așezământul pentru Copii „Sfântul Onufrie": În general, avem foarte mulți voluntari, axați pe foarte multe domenii: la bucătărie, care ajută cu temele, care duc copiii la școală, care se ocupă de pelerinaje, de fundraising, sau care îi duc în tabere.



Și mai mulți copii s-ar putea bucura de un cămin precum cel de la Așezământ, dacă spațiul ar permite.



Părintele protosinghel VISARION PAȘCA, duhovnicul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului" Florești: Am dori din tot sufletul să continuăm proiectul nostru care încă nu e gata, să construim cele două case și dorim să facem un parc, apoi, bineînțeles, să mai amenajăm curtea.



Pentru că acest vis să devină realitate, voluntarii au făcut tot ce le-a stat în putință.



Dorina Gîrbovan, voluntară, Așezământul pentru Copii „Sfântul Onufrie": Am aplicat pentru un proiect în care am obținut un număr de sms prin care se poate dona. Ne dorim să obținem fonduri pentru construirea a încă două case în care să găzduim încă 24 de copii.

Cei care își doresc să împlinească și visul altor copii de a avea un loc pe care să-l numească ACASĂ pot dona lunar 2 euro prin SMS la 8845, cu textul „ORFAN".



La Așezământul „Sfântul Onufrie" locuiesc acum 20 de copii.

