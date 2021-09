Ordonanţa pentru aprobarea Programului ''Anghel Saligny'', mărul discordiei din coaliție, a fost publicată în Monitorul Oficial

Programul Anghel Saligny, aprobat fără miniștrii USR PLUS

În primul articol al ordonanţei se arată că valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada 2021-2028 este de 50 de miliarde de lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanţare multianuale.

"În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii necesare pentru echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional (...). Pot fi finanţate prin prezentul program obiectivele de investiţii care nu sunt incluse la finanţare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale", mai prevede actul normativ.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii: alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei; sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale; drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor; poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice; sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Guvernul a adoptat, vineri, ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny".

Programul a fost aprobat de executiv în lipsa miniştrilor USR-PLUS. Planul prevede 10 miliarde de euro pentru investiţii în infrastructura locală. Reprezentanții USR-PLUS i-au reproșat lui Florin Cîțu că vrea să folosească fondurile în scop electoral. "Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13", a transmis formațiunea.

Premierul Florin Cîţu a precizat vineri că de la şedinţă au lipsit miniştrii USR PLUS, însă a fost cvorum pentru adoptarea acestui proiect.

"Miniştrii USR PLUS, deşi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit astăzi la şedinţa de guvern, dar am avut cvorum şi am aprobat singurul punct de pe ordinea de zi - Planul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny". Eu vreau să fie foarte clar că ceea ce avem în acest program este în programul de guvernare şi nu facem altceva prin decizia de azi, respectăm programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă sau să nu respecte programul de guvernare", a afirmat Cîţu după şedinţă.

El a spus că este vorba despre un plan de investiţii care urmează să fie corelat cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ce va fi aprobat peste câteva săptămâni.

"De aceea, fac din nou apel la maturitate politică, pentru că în doar câteva săptămâni avem un plan foarte important pentru România, PNRR, care va aduce în România investiţii de aproape 30 de milioane de euro. Avem nevoie de această coaliţie. Doar această coaliţie, din punctul meu de vedere, poate să implementeze acest plan de investiţii", a adăugat Cîţu.

Premierul a menţionat că a fost respectată procedura în cazul adoptării acestui proiect.

Expert Forum a solicitat luni Avocatului Poporului, alături de alte 17 organizaţii neguvernamentale şi grupuri civice, să sesizeze Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny".

"Adoptarea OUG s-a făcut cu încălcarea flagrantă a articolului 115, alin. 4 din Constituţie, în lipsa unei situaţii extraordinare care să justifice înlocuirea procedurilor parlamentare şi asumarea unui astfel de proiect de către Guvern. Totodată, a fost încălcat şi art. 141 din Constituţia României referitor la Consiliul Economic şi Social, prin faptul că nu s-a solicitat avizul conform procedurilor legale de la această instituţie şi nici nu s-a primit un aviz. Contrar declaraţiilor liderilor politici, avizul CES este obligatoriu", potrivit unui comunicat de presă al Expert Forum.

ONG-rile semnatare ale scrisorii adresate Avocatului Poporului consideră că în elaborarea actului normativ nu au fost respectate normele constituţionale, iar aprobarea acestuia este un demers care "serveşte mai degrabă intereselor politice". Chiar dacă înţeleg şi susţin necesitatea dezvoltării comunităţilor locale, organizaţiile cred că modalitatea de legiferare aleasă de Guvern este "abuzivă şi necorespunzătoare".

