Ministrul Justiției, Tudorel Toader consideră ca modificările aduse Legilor Justiției se vor dovedi benefice pentru înfăptuirea atului de justiție pentru cetățeni, a subliniat ministrul Justiției.

- Suntem în momentul în care se încheie o perioadă de dezbateri pe cele trei legi ale justiţiei. A fost publicată şi cea de-a treia lege a justiţiei, care urmează să intre în vigoare mâine. Pentru corelarea unora dintre prevederile celor trei legi, pentru preluarea unora dintre recomandările Comisiei de la Veneţia, pentru preluarea unora dintre solicitările scrise, explicite, ale Consiliului Superior al Magistraturii, pentru alte necesare corelări, Guvernul a adoptat prezenta ordonanţă de urgenţă.

- Eu nu am mers la Comisia de la Venetia pentru a negocia soluțiile din ordonanța de urgență, nu am mers pentru a solicita şi a lua aprobare pentru aceste soluţii, nici pe cont propriu fără o prealabilă dezbatere cu decidenţii din ţară.

Principalele modificări:

- Se mărește vechimea necesară în profesie în magistratură pentru cei care vor dobândi funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă ICCJ, prim adjunctul ți adjunctul acestuia, funcțiile de la DNA, DICOT. În prezent sunt de 8 ani, durata va fi de minim 15 ani.

- La MJ când se face interviurile pentru candidaturile pentru funcții de procurori de rang înalt, nerecomandă Comisia de la Veneția să dăm dovadă de mai multă transparență. În OUG, am preluat modelul de la CSM, pe viitor, interviurile vor fi transmise în direct, vor fi arhivate, vor putea fi văzute de oricine este interesat.

- Detașările de procurori inclusiv în funcții de conducere. Inclusiv pentru funcțiile la Parchetul de le lângă ICCJ, DNA, DIICOT acesta procedura va reveni doar secției pentru procurori de la CSM, pentru o abordare unitară.

- Atât la DIICOT cât și la DNA, vârsta în profesie crește la 10 ani. Pe viitor pentru a fi procuror la DNA și DIICOT va fi necesară o experiență în profesie de 10 ani.

- Se consolidează prin OUG și Statutul procurorului detașat la DNA sau DIICOT.

- Acum Procurorul șef poate să îi revoce, dacă le aplica cea mai redusî sancțiune - avertismentul. Am eliminat posibilitatea revocării procurorului din structura DNA, DIICOT de către procurorul șef în prezenta celei mai mici sancțiuni cum este avertismentul.

- Viitorii procurori care vor funcționa la Secția pentru investigarea infracțiunilor din Justiție vor beneficia de drepturile procurorilor detașați în condițiile legii.

- Comisia de la Veneția a reținut din diversele canale de informare din tară faptul că cei doi reprezentanți ai societății civile în CSM nu au drept de vot în plen. Am înțeles cum poată să rețină Comisia așa ceva - dezinformarea- câtă vreme Constituția spune că reprezentanții societății civile participă cu drept de vor numai la plen. Cei doi reprezentanți ai societății civile totdeauna au participat la vot și vor participa.

- Ministrul Justiției poate sesiza Inspecția Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare de către procurori, numai de către procurori.

- Membrii CSM pot fi revocați din funcție, după o procedura laborioasă, dacă își pierd încrederea celor care i-au ales. Încrederea este un factor de natură subiectivă. acelaşi eveniment în care eu pot să am încredere altcineva să nu aibă încredere, fiecare cu reprezentarea şi aprecierea lui, dar această diferenţă de abordare subiectivă de înţelegere, dacă vrem, nu trebuie să se reflecte în statutul unui demnitar, membru al CSM-ului, care să poată fi revocat din acest motiv. ste şi recomandarea Comisiei de la Veneţia, am eliminat-o, am preluat în bună parte elementele procedurale primite de la reprezentanţii ai CSM-ului.

- O altă modificare se referă la amânarea intrării în vigoare până la 30 iunie 2019. Avem textul de lege care interzice magistraților să fie detașați. Dar, avem un principiu că mandatele în curs nu pot fi afectate. Speranța mea la dumneavoastra ar fi să subliniați diferența de a detașa pe viitor și a menține pe cineva acre este deja detașat.

- Exemplific prin faptul că la CSM s-a dat o hotărâre care stabilește că detașările în curs se mențin până la data finalizării lor. Secția de procurori a CSM a dat aceeași interpretare pentru că altfel nu se putea. Sigur că avem de la MJ asimilați magistrați care sunt detașați în alte demnități publice.

- Amânarea pensionării anticipate până la finele lui 2019. Comisia de la Veneția spune că ar fi o problemă, înțeleg că ar fi aproape 2100 de magistrați care ar avea vocație la pensionare. Propunerea a venit de la CSM. Pentru a ține echilibrul între dorința unor magistrați, de a respecta decizia CCR, de a răspunde preocupărilor Comisiei de la Veneția s-a propus și adoptat soluția amânării până la finele lui 2019.

