Orban: Nu s-a luat nicio decizie legată de sporuri; studenţii vor avea gratuitate pentru călătorii

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă sporurile pentru bugetari vor fi eliminate din bugetul pe anul acesta, Orban a spus: "M-aţi întrebat după şedinţa coaliţiei de luni şi v-am spus că nu s-a luat nicio decizie legată de sporuri. Nu s-a luat nicio decizie legată de sporuri".

El a adăugat că studenţii vor avea în continuare gratuitate pentru călătoriile de pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea în care îşi efectuează studiile.

"Am văzut că a fost prezentată şi informaţia pe care am furnizat-o referitoare la gratuitatea pentru călătoriile studenţilor într-un mod care nu e conform cu ceea ce am discutat noi. Se va menţine gratuitatea pentru studenţi, dar se va menţine pe ruta dintre localitatea de domiciliu şi localitatea în care îşi efectuează studiile. Nu se renunţă la gratuitatea pe transportul către facultate şi de la facultate către casă. De asemenea, evident, vor beneficia în continuare de nişte reduceri ale cuantumului călătoriilor, de care au beneficiat. Din păcate, a fost transmisă public informaţia, poate nici eu nu am fost destul de clar, dar nu înseamnă că nu permitem în continuare deplasarea către facultate", a menţionat liderul PNL.

