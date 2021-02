Orban: Negocierile privind funcțiile de prefect, validate în Biroul Executiv al PNL

Ludovic Orban

"Astăzi în Biroul Executiv am validat rezultatul negocierilor. Validarea a fost făcută cu o singură abţinere. Nu am discutat decât chestiunile legate de principiile care au stat la baza distribuţiei poziţiilor de prefecţi, mecanismul, criteriile pe care le-am avut în vedere şi a fost validată negocierea", a spus Orban, la Parlament.

El a subliniat că prefecţii au obligaţia de a pune în practică programul de guvernare, arătând că în caz contrar va fi schimbat din funcţie.

"Despre prefect am de spus următorul lucru: orice prefect, orice subprefect reprezintă Guvernul şi are obligaţia de a acţiona la nivelul judeţului în care este prefect pentru punerea în practică a programului de guvernare. Prefectul are obligaţia să acţioneze în cadrul constituţional şi legal şi indiferent din ce formaţiune politică provine un prefect trebuie să facă acelaşi lucru. Suntem într-un Guvern de coaliţie şi este firesc ca orice formaţiune politică din coaliţie să aibă dreptul de a fi reprezentată cu prefect în anumite judeţe, conform ponderii care a fost stabilită. În cazul în care un prefect nu aplică programul de guvernare, va fi schimbat. Nu există absolut niciun fel de risc legat de aplicarea programului de guvernare, de acţiune în cadrul constituţional şi legal", a spus Orban, la Parlament.

Potrivit negocierilor din coaliţia de guvernare, PNL va avea 23 de prefecturi, respectiv: Alba, Bistriţa Năsăud, Braşov, Bihor, Botoşani, Călăraşi, Caraş Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea.

