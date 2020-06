Orban: Dacă transmiterea în comunitate rămâne semnificativă vom prelungi starea de alertă

Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Suceava, că cea mai bună modalitate de a limita răspândirea COVID-19 este ca românii să respecte regulile stabilite de autorități.

„Nu i-aș spune val doi, am putea vorbi de un val doi dacă ar fi dispărut complet răspândirea virusului în comunitate, ceea ce nu s-a întâmplat. Noi am luat gradual măsuri de relaxare, la interval de 15 zile, le-am dispus pe baza unor analize, evaluări care au fost făcute de specialiști, care au analizat riscul epidemiologic aferent fiecărei activități pentru care noi am ridicat gradual restricțiile. Sigur că a crescut interacțiunea între oameni, sigur că numărul de contacte este mai mare, atât timp cât s-au deschis terasele, s-au deschis mall-uri, s-au deschis spații comerciale, oamenii se întâlnesc mult mai des și există într-adevăr o creștere pe care o urmărim cu mare atenție, iar cea mai bună modalitate de a o stăpâni este ca românii să respecte regulile pe care le-am stabilit”, a spus Orban.

Potrivit acestuia, starea de alertă ar putea fi prelngită, dacă transmiterea în comunitate a virusului rămâne semnificativă.

„Starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile, analizăm ce se va întâmpla în cadrul acestor 30 de zile, dacă rămâne cu transmitere în comunitate semnificativă vom prelungi starea de alertă, dacă nu, nu”, a mai spus premierul.

sursa mediafax

