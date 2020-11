Orban: Cetățenii din localitățile carantinate vor putea vota în 6 decembrie. Nu vor fi restricții

Premierul Ludovic Orban / FOTO: Autor: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Aş vrea să transmit un mesaj că există o oarecare îngrijorare din partea cetăţenilor privitoare la exercitarea dreptului de vot. În toate localităţile carantinate, care vor fi carantinate în data de 6 decembrie, cetăţenii îşi vor putea exercita dreptul de vot. Nu va exista restricţie în ceea ce priveşte deplasarea cetăţenilor la secţiile de votare pentru exercitarea acestui drept fundamental", a afirmat Orban, după şedinţa conducerii PNL.

El a spus că şi cetăţenii infectaţi cu noul coronavirus şi cei din izolare vor putea vota cu urna mobilă.

"De asemenea, toţi cetăţenii care se află în izolare sau în carantină datorită faptului că sunt infectaţi cu COVID, fie că urmare a faptului că vin dintr-o ţară cu incidenţă de infectare mai mare decât România şi sunt carantinate 14 zile, fie persoane care au intrat în contact cu persoane bolnave, îşi vor putea exercita dreptul de vot prin intermediul urnelor mobile, care vor fi transmise către toţi cetăţenii care doresc să voteze, să vină urma mobila la ei acasă, din cauza faptului că se află în izolare la domiciliu sau în carantină. Deci, se va permite exercitarea dreptului de vot a fiecărui cetăţean, fie că se află în izolare sau în carantină, fie dacă se află internat în spital din cauza infectării cu COVID", a adăugat premierul.

Ludovic Orban a precizat că măsurile necesare se vor stabili prin decizie a BEC.

"Dacă Biroul Electoral Central mai are nevoie de vreo reglementare din partea noastră, fie această reglementare se va introduce în cadrul Hotărârii de Guvern privind starea de alertă, fie se poate introduce în ordinele de carantinare în care să fie exceptate de la restricţii deplasarea pentru exercitarea dreptului de vot", a mai spus premierul.

El a menţionat că pentru votul românilor din diaspora s-a reuşit deschiderea unui număr mare de secţii de votare în străinătate.

"În diaspora am reuşit - îl felicit pe domnul ministru Bogdan Aurescu - am reuşit să obţinem deschiderea unui număr mare de secţii de votare şi va exista posibilitatea exercitării dreptului de vot şi în mod clar suntem în discuţii cu toate autorităţile ca să permită deplasarea şi în zonele care se afla sub restricţii, să permită deplasarea pentru exercitarea dreptului de vot", a adăugat Orban.

