Orban, atac la CCR: Trebuie eliminați politrucii de acolo. Dorneanu: În nici o țară europeană un premier nu își permite asemenea atacuri suburbane la adresa CCR. O să sesizăm Comisia de la Veneția

Ludovic Orban și Valer Dorneanu

Întrebat despre decizia CCR referitoare la alegerile parlamentare, premierul a lansat joi seara un atac la adresa CCR.

„Decizia CCR mi se pare abracadabrantă, mi se pare o încălcare flagrantă a Constituției de către organismul care trebuie să fie paznicul Constituției. Eu așa ceva... Trebuie schimbat ceva, nu se mai poate așa... Trebuie schimbată componența Curții Constituționale, trebuie eliminați politrucii de acolo, trebuie să intre numai magistrați cu cariere serioase în spate, nu oameni care au făcut politică și care sunt numiți acolo ca să răspundă la comenzi politice. Multe din deciziile alea vin împotriva interselor fundamentale ale României”, a spus premierul, la Digi24.

Ludovic Orban a spus că Guvernul a atacat la CCR legea prin care parlamentul „și-a arogat dreptul de a stabili data alegerilor”. „Noi am atacat și CCR se pronunță pe valabilitatea HG, care a fost luată în baza Constituției. Eu asemenea inepție n-am văzut. De ce? Că dă ordine Florin Iordache și cu alții către Dorneanu și către judecătorii care au fost numiți politic, care dau pe bandă rulantă decizii care nu au legătură cu Constituția și democrația?”, a mai spus premierul.

Curtea Constituțională (CCR) a stabilit, în motivarea deciziei prin care constată caracterul constituțional al legii care prevede că Legislativul stabilește data alegerilor parlamentare, că hotărârea de guvern prin care a fost deja stabilită această dată pentru ziua de 6 decembrie își va înceta efectele odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ.

Preşedintele Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, a declarat, joi, că are în vedere sesizarea Comisiei de la Veneţia, Consiliului Europei şi Asociaţiei Curţilor Constituţionale din Europa în privinţa declaraţiilor premierului Ludovic Orban împotriva CCR, adăugând că în nicio ţară din Europa un prim-ministru nu-şi permite să aibă "asemenea atacuri suburbane la adresa Curţii".



"Am impresia că prim-ministrul are o altfel de pandemie împotriva Curţii Constituţionale şi a mea personal, incitând opinia publică împotriva acestei importante instituţii. (...) Din păcate, am impresia că scaunul a adăugat acelui cuvânt 'pandemie' alte dimensiuni specifice bolii scaunului. Eu l-am cunoscut şi îl cunosc pe domnul prim-ministru de mulţi ani şi de aceea am un pic de fereală şi un pic de respect să-i răspund în aceiaşi termeni pe care i-a folosit dânsul cu politruci şi cu nu ştiu ce. Ştiu că dânsul a urmat studii la TCM Braşov, nu ştiu dacă a făcut înalte studii pe care să le şi absolve, politice, care să justifice să ne califice pe noi, Curtea Constituţională, cum ne califică. Eu nu mă refer la mine, toţi colegii mei sunt profesionişti cu expertiză care nu pot fi calificaţi în niciun chip politruci", a spus Dorneanu, la Antena 3.

Întrebat dacă va sesiza organismele internaţionale, Dorneanu a spus că are în vedere acest lucru.



"O să discut cu colegii mei, am mai avut asemenea discuţii şi am tot avut rezerve asupra oportunităţii de a face un demers. Cred acum că lucrurile au luat o amploare care impune neapărat o asemenea intervenţie la Comisia de la Veneţia, la Consiliul Europei, la Asociaţia Curţilor Constituţionale. (...) Avem în vedere să sesizăm Comisia de la Veneţia şi Consiliul Europei şi, în mod sigur, Asociaţia Curţilor Constituţionale din Europa', a adăugat acesta.

sursa: agerpres / mediafax

