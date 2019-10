Orban anunță că nu va schimba propunerile de miniștri: Sunt extrem de mulțumit de prestația lor

Ludovic Orban / FOTO: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"S-au încheiat audierile candidaților la funcția de ministru, cei 16 candidați din Guvernul care va fi supus votului de învestitură luni, pe 4 noiembrie. Sunt extrem de mulțumit de prestația candidaților, s-au prezentat la înălțime și trebuie să readuc aminte totuși că nu a mai existat de mult un asemenea proces de audiere. Audieri care să dureze trei ore, audieri pe parcursul cărora să se pună zeci de întrebări de către parlamentari. Vă readuc aminte cum au decurs audierile miniștrilor din Cabinetele Grindeanu, Tudose și Dăncilă, care au durat maxim jumătate de oră și au fost formale. Votul dat în fiecare comisie este un vot consultativ. Am încredere în fiecare candidat de ministru, că are deplină capacitate de a conduce ministerul pentru care l-am propus în cele mai bune condiții, că are capacitatea fiecare să îndeplinească obiectivele din programul de guvernare", a spus Ludovic Orban, după audierile din Parlament.

Premierul desemnat a afirmat că avizul negativ dat în comisii pentru trei miniștri desemnați, respectiv Florin Cîțu, Ion Ștefan și Violeta Alexandru, reprezintă un vot politic de la PSD, care are majoritate în acele comisii, deși nu mai are această legitimitate.

"Ne aflăm după o lungă perioadă de timp în care instituțiile statului au fost acaparate de un partid care nu are pic de respect față de cetățeanul român, care a călcat în picioare legea și a provocat nenumărate crize. Nu accept niciun fel de critică din partea PSD privind programul de guvernare. Programul PSD nu a fost altceva decât o colecție de minciuni. S-a dat aviz negativ în trei comisii. Avizul negativ a fost dat din partea parlamentarilor PSD. Faptul că ei au majoritate în aceste trei comisii este rezultatul faptului că nu e respectat regulamentul Parlamentului. Ponderea reprezentării mai ales a PSD nu mai coincide cu ponderea parlamentară pe care o are astăzi PSD în Parlament, care e de 40%. Toți miniștri ar fi primit aviz favoratbil. Nu accept ca evaluarea candidaților PNL la funcțiile de miniștri să fie făcută de PSD și de parlamentarii PSD, nu mai au niciun fel de legitimitate să stabilească ei. Nu pot să accept ca evaluarea candidaților noștri să fie făcută de oameni care au propulsat în funcție de miniștri reprezentanți ai PSD care au distrus imaginea ministerului. Mergem mai departe", a declarat Orban, citat de Mediafax.

Liderul PNL susține că nu va schimba propunerile la cele trei ministere care au avut aviz negativ în comisii, deoarece a semnat acorduri politice cu mai multe partide și acest lucru ar însemna o încălcare de angajament din partea lui.

"Noi am încheiat acorduri politice cu partenerii noștri, iar în acestea condițiile care au fost negociate sunt de asemenea natură încât nu mai există posibilitatea să le schimbăm. Ca să schimbăm condițiile din acordurile politice, ar trebui să aruncăm în aer toată construcția, să nu ne respectăm angajamentele pe care ni le-am luat și nu putem face acest lucru, pentru că aceste grupuri parlamentare dețin la ora actuală 225 de parlamentari, iar unele grupuri sunt în creștere. Și la ALDE și PMP sunt independenți care își regândesc poziția. Ca atare, eu îmi respect angajamentele faă de partenerii instituționali", a subliniat Orban.

Audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului s-au încheiat miercuri după-amiază.

Potrivit calendarului aprobat de conducerea celor două camere ale legislativului, votul pentru învestirea guvernului Orban urmează să fie dat în plenul reunit al Parlamentului luni, de la ora 14.00.

