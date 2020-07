Autoritățile caută soluții pentru a mări numărul de locuri în ATI EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă, că impactul tergiversării adoptării Legii carantinei și izolării încă nu a fost văzut, el precizând, însă, că autoritățile vor fi pregătite să ia toate măsurile, iar, luni, la sediul Ministerului Sănătății, va avea loc o întâlnire de lucru.

„Încă n-am văzut impactul tergiversării adoptării unei legi, în urma deciziei Curţii Constituţionale. Să nu uităm că nu am avut nicio posibilitate de a împiedica persoanele bolnave să iasă din spital, nu am avut nicio posibilitate de a dispune izolarea la domiciliu a persoanelor bolnave sau a persoanelor care au intrat în contact cu persoane bolnave, că nu am avut nicio posibilitate legală de a dispune carantinarea sau o serie de alte măsuri", a spus Orban, la finalul vizitei la stațiile de pompare Sultana şi Făurei, din judeţul Călăraşi.

Ludovic Orban a adăugat că n-a înţeles de ce, „în Camera Deputaţilor s-a adoptat legea fără probleme, după care, în Senat, legea adoptată inclusiv de PSD n-a mai fost bună pentru senatorii tot PSD.

„Important este că s-a adoptat legea şi această lege ne permite să dispunem măsuri", a spus sursa citată

În același context, premierul a spus că luni urmează să fie luate mai multe măsuri, după o vizită programată la Ministerul Sănătății.

Legea carantinării și izolării a fost promulgată, sâmbătă, de Klaus Iohannis.

