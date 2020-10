Creșele și after schooluri-urile nu se închid, pentru că reglementările care stabilesc intrarea în scenariul roșu la rata de 3 nu se referă și la ele, a spus, luni, premierul Ludovic Orban. Dacă acestea decid să funcționeze, o pot face.

Reglementările privitoare la situația modului de organizare a procesului educațional se referă la învățământ și la preșcolari, adică la grădinițe, declară premierul, întrebat despre situația creșelor și after schooluri-urilor după intrarea școlilor din Capitală în scenariul roșu.

Orban a explicat că reglementările referitoare la rata de infecții nu privesc și activitatea creșelor și a after school-urilor.

„Sigur că after school-ul nu prea mai poate funcționa dacă elevii nu merg la școală și participă online la procesul educațional. În cazul în care optează să funcționeze, vor funcționa”, a spus premierul.

Numărul de cazuri pe cele 14 zile de restricții va fi evaluat după terminarea perioadei, iar în funcție de rezultat autoritățile vor decide reluarea activităților suspendate, declară premierul Ludovic Orban.

Întrebat ce se va întâmpla în ziua a 15-a, după 14 zile de restricții, Orban a răspuns că se va face evaluarea numărului de cazuri pe cele 14 zile, „că din cauza asta se instituie pe o perioadă de 14 zile acest set de măsuri aferent depășirii indicelui de 3 la mie”.

În cazul în care indicele scade sub 3 la mie, automat se reiau activitățile care au fost sub restricție, a declarat premierul.

„Nu am considerat că se poate relua activitatea mai repede de 14 zile, deși e posibil ca în 7 zile rata să coboare sub 3 la mie. Am considerat că trebuie să existe intervalul de 14 zile pentru ca toate aceste măsuri să dea efecte în ceea ce privește oprirea răspândirii virusului”, adaugă Orban.

În ce privește pelerinajul de Sfântul Dumitru din București, premierul a afirmat că este în discuții cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe și când va fi luată o decizie, o va anunța. Recent, premierul spunea la Digi24 că intenția autorităților este să nu permită accesul pelerinilor din alte localități, dar Guvernul vrea să discute cu Biserica, pentru că „oamenii se iau după ce spun preoții”.

