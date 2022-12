Oraşul american San Francisco vrea să autorizeze poliţia să folosească roboţi-ucigaşi

Roboți ucigași / FOTO: shutterstock.com

Consiliul municipal al San Francisco s-a declarat favorabil marţi, cu 8 voturi pentru şi 3 împotrivă, adoptării unei rezoluţii ce prevede utilizarea de către forţele de ordine a unor roboţi capabili să ucidă în unele cazuri extreme, cum sunt atacurile teroriste sau crimele în masă, foarte frecvente în SUA.



Această decizie, ce mai trebuie adoptată definitiv de un consiliul municipal prevăzut să aibă loc pe 6 decembrie, potrivit New York Times, alimentează o polemică intensă. Opozanţii ei atenţionează că aceasta ar putea duce la o creştere a violenţelor poliţiste şi la un viitor precum cel din filmele "Terminator".



"Utilizarea de roboţi în situaţii potenţial sângeroase este o soluţie de ultimă instanţă", a dat asigurări într-un comunicat şeful poliţiei din San Francisco, William Scott. "Trăim într-o epocă în care violenţa în masă devine mai frecventă. Avem nevoie de această opţiune pentru a salva vieţi, în cazul în care acest gen de tragedie s-ar produce în oraşul nostru", a insistat el.



Doar ofiţeri de rang înalt din cadrul poliţiei ar putea da ordinul să fie utilizat un robot pentru a ucide, potrivit comunicatului.



La ora actuală, poliţia din San Francisco deţine mai mulţi roboţi, pe care ea poate să-i controleze de la distanţă şi care sunt utilizaţi "în timpul unor alerte cu bombă, cu materiale periculoase sau altor incidente în care poliţiştii trebuie să păstreze distanţa înainte de a securiza locurile", precizează comunicatul.



Noua măsură ar permite utilizarea acestor roboţi pentru a plasa o "încărcătură explozivă" capabilă să "neutralizeze sau să dezorienteze un suspect violent înarmat sau periculos care ameninţă să curme vieţi", potrivit poliţiei. "Roboţi echipaţi în acest fel vor fi utilizaţi doar pentru a salva vieţi nevinovate", asigură poliţia.



"Aceasta este o politică oribilă şi exact opusă modului în care poliţia ar trebui să utilizeze roboţii", a reacţionat într-un tweet Paul Scharre, vicepreşedintele Centre for a New American Security, un grup de reflecţie cu sediul la Washington. "Avantajul roboţilor este de a crea mai multă distanţă între forţele de ordine şi o ameninţare, anume pentru ca ea să nu trebuiască să recurgă la forţa letală", a adăugat el, subliniind că poliţiştii pot utiliza numeroase mijloace pentru a neutraliza un atacator fără a-l ucide, printre care grenade de tip flashbang, pistoale taser şi gaze lacrimogene.



Decizia oraşului San Francisco, ce riscă să fie urmată de alte oraşe, "este un nou exemplu de militarizare a poliţiei americane", a denunţat Paul Scharre.

sursa Agerpres

ŞTIRILE ZILEI