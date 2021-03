Ora Pământului - Earth Hour , cea mai mare manifestare voluntară de mediu din istorie, marcată la nivel mondial, are loc în 2021, pe 27 martie, începând cu ora locală 20.30, diferenţele fiind date de fusul orar.

Earth Hour

În condiţiile impuse de pandemia de COVID-19, echipa de organizare la nivel mondial a Earth Hour recomandă participarea la evenimente online atunci când este posibil. Pentru participarea sau organizarea unui eveniment ce presupune prezenţa fizică, site-ul evenimentului www.earthhour.org, recomandă respectarea regulilor locale privind participarea şi găzduirea evenimentelor publice precum şi protejarea prin purtarea de măşti şi menţinerea distanţei.



Pe site-ul evenimentului, organizatorii prezintă diverse idei pentru a marca evenimentul: oprirea iluminatului casnic pentru o oră în intervalul stabilit; conectarea online la unul dintre fluxurile live din timpul nopţii ale www.earthhour.org; înregistrarea unui mesaj digital; împărtăşirea unei experienţe în timpul acordat evenimentului; folosirea reţelelor sociale pentru a aduce informaţii despre Ora Pământului în rândul prietenilor, al familiei şi al comunităţii din care faci parte; folosirea hashtag-ului #EarthHour (@EarthHour pe Facebook şi Twitter, @EarthHourOfficial pe Instagram) pentru a vă putea împărtăşi postările şi poveştile de pe propriile reţele de socializare.



Prin evenimentul Ora Pământului se urmăreşte stimularea impulsului de a conecta oamenii cu Pământul pentru menţinerea climei în limitele normale. Energiile fosile (cărbune, gaz, petrol), utilizate în producerea electricităţii, sunt responsabile de trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră, aflate la originea încălzirii climatice.



Biodiversitatea la nivel planetar se află însă într-o situaţie de criză: numeroase specii sălbatice sunt ameninţate cu dispariţia, iar majoritatea ecosistemelor sunt degradate într-o asemenea măsură încât nu mai pot funcţiona la capacitate maximă. Biodiversitatea, această extraordinară varietate de ecosisteme, specii şi gene care ne înconjoară, nu este doar importantă în sine, ea oferind o gamă largă de servicii ecosistemice de care depinde întreaga omenire, precum hrana, apa dulce, polenizarea, etc. Este important să conştientizăm că natura stă la baza unei planete sănătoase şi reprezintă o soluţie la îndemână, puternică şi eficientă, şi numai prin conservarea şi protejarea biodiversităţii prin politici şi o legislaţie bine stabilită în acest sens putem reduce până la a stopa schimbările climatice, potrivit www.earthhour.org.



De-a lungul timpului, organizatorii au marcat acest eveniment prin stingerea luminilor pentru o oră în construcţii emblematice, precum: la Paris, Turnul Eiffel, Primăria, Catedrala Notre-Dame, Arcul de Triumf şi Piaţa Concordiei; la Lisabona, Turnul Belem şi mănăstirea Jeronimos; la Londra, Palatul Westminster, Palatul Buckingham, Turnul Londrei; Fântâna din Geneva, catedralele din Lausanne şi Fribourg, castelul din Chillon; la Moscova, clădirile din jurul Pieţei Roşii, Muzeul Istoriei, catedrala Vasili Blajenâi şi o parte din incinta Kremlinului; turnurile gemene, Petronas Twin Towers, din Kuala Lumpur (Malayezia); Burj Khalifa (829 m, 200 de etaje) din Dubai (Emiratele Arabe Unite), etc.



Prima ediţie a evenimentului a avut loc în 2007, la Sydney, în Australia, înregistrându-se participarea a 2,2 milioane de oameni. Mişcarea "Earth Hour" a fost iniţiată de "World Wide Fund for Nature" (WWF), care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Înfiinţată în 1961, misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii vor trăi în armonie cu natura, potrivit awsassets.panda.org.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI