Orășelul dovlecilor - figurine impresionante construite din peste 150.000 de dovleci de toate culorile. Mii de turiști vin zilnic la Treviso, în Italia

La Villorba, în apropriere de Treviso, ferma Nonno Andrea a venit cu ideea de a sărbători recolta și de a da posibilitatea oamenilor să se distreze ca pe vremuri, la bunici. În scurt timp, inițiativa a atras mii de curioși.

Orășelul dovleacului este vizitat zilnic chiar și de 15.000 de turiști. Ei vin din întreaga Europă, pentru a fi în contact cu natura.

Vizitatorii se plimbă și cu trenulețul, participă la concursuri și spectacole și fac poze cu figurinele impresionante construite din dovleci.

Carlo Giustini, responsabil marketing, Nonno Andrea: Dovleacul ăsta imens din spatele meu este făcut din 10.000 de dovleci casper-white, sunt cei albi. Am lucrat o săptămână întreagă, non-stop, de dimineațq până searq, că să îl putem construi.

Turiștii vin și de peste Ocean, iar unii sunt atrași de misterul sărbătorii de Halloween.

”Asta e ceea ce noi am numi un festival al dovlecilor în America. Are un labirint în porumb, are peste 60 de tipuri de dovleac, sunt copii peste tot, sunt jocuri manuale, cu jucării făcute din lemn”, ne-a declarat o turistă.

”Nu mai fusesem niciodată, e foarte frumos, am aflat de pe rețelele de socializare și voiam să vin, am avut ocazia și am profitat să vin în acest an”, ne spune o altă turistă.

În orășelul dovlecilor, vizitatorii pot cumpăra soiuri de diferite forme și culori, dar și produse pe bază de dovleac, de la gem până la brioșe sau chiar un kit complet pentru prepararea unui risotto cu dovleac.

