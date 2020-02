Orașul Iaşi va fi gazda cel mai mare turneu internaţional de tenis masculin din România. Directorul turneului va fi Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep

Teren de tenis

Potrivit organizatorilor, turneul face parte din cadrul Circuitului ATP. Directorul turneului de la Iaşi va fi Daniel Dobre, reputat antrenor român care a antrenat-o pe Simona Halep în perioada în care ea a câştigat turneul de la Wimbledon în iulie 2019.

"Am onoarea de a fi preşedintele acestui turneu, turneu care tot la dorinţa şi iniţiativa domnului Ion Ţiriac a fost preluat în calendarul ATP. Este vorba de un turneu cu cele mai mari premii de acest tip, turneu challenger de 170-180.000 de dolari. Sunt doar 10 turnee în lume de acest nivel. Pe lângă iniţiativa federaţiei, am găsit sprijin aici, în Iaşi. Totul a pornit de la dorinţa autorităţilor locale şi întreprinzătorilor locali de a pune Iaşiul pe harta tenisului, în primul rând pentru a arăta că şi în această zonă tenisul este bine-venit. Există sportivi din Iaşi care, din păcate, au trebuit să plece să se antreneze în altă parte. Dorinţa lor este ca într-un timp scurt nimeni să nu mai plece din Iaşi pentru a juca tenis, dimpotrivă, să aibă sprijin total. Acest turneu le dă posibilitatea să joace", a declarat Daniel Dobre, citat de Agerpres.

Turneul va reuni 70 dintre cei mai buni 200 de jucători ai lumii şi cei mai buni tineri jucători români. Se vor acorda cinci wild carduri pe tabloul principal, două în calificări şi trei pe tabloul de dublu.

"România a fost cunoscută pe harta lumii ca o ţară care putea să stea la masă cu cel mai înalt nivel în sport. Nu cred că a fost nicio altă activitate sau alt produs al României la nivelul la care sportul românesc a fost cunoscut în lumea întreagă. Suntem o naţie care avem un trecut foarte glorios. Foarte puţină lume, chiar şi noi, jucătorii, sau oficialii, cunoaştem foarte puţin din ceea ce se cunoaşte sub denumirea de protipendada românească înainte de al Doilea Război Mondial. Aveam jucători care au câştigat Roland Garros, Monte Carlo. În 1929 am aderat la Federaţia Internaţională, avem câştigători de Wimbledon, de Roland Garros, de US Open, de Australia, trei finale de Cupă Davis. Oarecum ne obligă treaba asta. Suntem o ţară cu un popor talentat. Din păcate, după era comunistă noi nu am mai semănat nimic. Pe vremea aceea era o prioritate să ai sportul în frunte ca să te poţi etala undeva la o masă a lumii. În sport ne luptam cu toată lumea. Am venit aici cu mare bucurie. Veţi avea un turneu internaţional, în care vor fi reprezentate 10, 12, 17 ţări, cu premii destul de substanţiale", a declarat preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac.

Spectatorii vor participa la turneu pe baza unor invitaţii gratuite, obţinute de pe site-ul competiţiei, care va intra în funcţiune începând cu 1 martie.

"Au fost mai mulţi iniţiatori în organizarea acestei competiţii de tenis, care se desfăşoară sub auspiciile ATP. Vizita domnului Ion Ţiriac la Iaşi ne onorează foarte mult şi ne obligă să ţinem cât mai sus ştacheta acestui eveniment. Este un început, este startul necesar pentru a putea reconecta vechea şcoală de tenis românească cu ce se întâmplă acum", a declarat primarul Mihai Chirica.

Municipiul Iaşi pune la dispoziţie Baza Sportivă Ciric şi va efectua modificările semnalate şi solicitate în raportul supervizorului ATP privind spaţiul destinat sportivilor şi oficialilor, terenurile de joc. Se va construi un teren principal de tenis, prevăzut cu tribune, cu sistem de supraveghere video şi producţie TV on-site. Va fi asigurată transmisia TV în direct a turneului, pe canalele televiziunii naţionale ori pe alte canale de televiziune cu profil sportiv.

"Baza de la Ciric este una deosebită. Nefiind proiectată pentru a găzdui asemenea competiţii, ne-am dori să aflăm câte persoane vor dori să participe. Va fi destul de provocator să construim terenul central, de 2.500 de locuri, aceasta fiind audienţa înregistrată la finala turneului WTA de la Bucureşti", a declarat reprezentantul Concord Centrer Service SRL, Andrei Oriţă.

Cu această ocazie Andrei Oriţă a anunţat şi ideea înfiinţării unui Centru Regional de Tenis. Acesta urmează să fie construit pe un teren de patru hectare în zona comunei Miroslva.

"Implicarea noastră este pe perioada 2020 - 2024. Sperăm ca la final să avem un turneu dezvoltat la Ciric şi un centru regional funcţional la Miroslava", a spus Andrei Oriţă.

Iniţiativa a fost apreciată de preşedintele Federaţiei Române de Tenis.

"Perspectiva acestui centru regional, pe care eu îl numesc federal, vă garantez eu şi vă dau în scris că o să atragă, exact cum un stup atrage albinele, tineretul. Sute şi sute de copii o să se lege de acest sport. Experienţa există. Chiar dacă infrastructura noastră sportivă s-a terminat, chiar dacă n-am pus nimic în loc încă, perspectiva acestui centru în această parte a ţării este bună", a spus Ion Ţiriac.

