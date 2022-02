Proteste au avut loc şi în Rusia, la Moscova şi la Sankt-Petersburg, în pofida interdicţiei impuse de autorităţi. Poliţia rusă a reţinut cel puţin 1.000 de oameni la protestele anti-război care au avut loc în 47 de oraşe din această ţară, a informat ONG-ul specializat OVD-Info, citat de Reuters.

Mai bine de jumătate au fost reţinuţi la Moscova, inclusiv în piaţa Puşkin, în centrul capitalei ruse.

"Opriţi această nebunie, salvaţi viaţa, gata cu minciunile", scrie pe pancarta agitată în faţa ambasadei ruse la Berlin de către un manifestant. Numeroşi alţi protestatari arborau culorile steagului ucrainean. Printre manifestanţi, şi ruşi care au condamnat ferm operaţiunea militară lansată în zorii zilei de joi de Moscova.

#HappeningNow Anti-war protesters are marching from Times Square to the Permanent Mission of the Russian Federation in New York City calling for Putin to #StopTheWar and end military aggression in #Ukraine pic.twitter.com/xUYfTSmlxd