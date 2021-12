ONU reclamă 41 miliarde de dolari pentru a ajuta de urgenţă 183 milioane de persoane afectate de COVID-19, conflicte şi schimbări climatice

Viață cotidiană în pandemie / FOTO: Autor: ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

În total, după cum anticipează Oficiul pentru coordonarea afacerilor umanitare al ONU (OCHA), 274 milioane de persoane vor avea nevoie de un ajutor de urgenţă anul viitor, o creştere cu 17% în raport cu anul 2021, când s-a înregistrat deja un număr record. Aceasta înseamnă o persoană din 29 pe plan mondial, relatează AFP, citată de Agerpres



Niciodată numărul de persoane care au nevoie de ajutor 'nu a fost atât de ridicat', a subliniat Martin Griffiths, subsecretar general al ONU pentru afaceri umanitare în cursul unei conferinţe de presă la Geneva.



Acordarea de ajutoare atâtor oameni, potrivit acestuia, 'nu poate dura, dar trebuie să dureze'. Dacă pentru anul viitor a fost estimată ca fiind necesară o sumă de 41 miliarde de dolari pentru a ajuta persoanele cele mai vulnerabile în 63 de ţări, pentru anul acesta a fost nevoie de 35 miliarde de dolari şi mai puţin de jumătate în urmă cu patru ani.



În acest raport anual de referinţă al OCHA publicat joi, Afganistanul, Etiopia şi Myanmar figurează alături de schimbările climatice printre problemele cele mai stringente. Ca să nu mai vorbim de pandemia de COVID-19, care va intra la începutul 2022 în cel de-al treilea an, cu un bilanţ de 5 milioane de morţi oficial, probabil de două-trei ori mai mult, conform OMS.



Pandemia de COVID-19 a aruncat circa 20 milioane de persoane într-o sărăcie extremă în cursul acestui an, subliniază raportul. De asemenea, a aruncat în haos sistemele de sănătate din multe ţări în haos, cu efecte nocive asupra luptei împotriva altor flageluri precum HIV, tuberculoza sau paludismul. Anul acesta, 23 milioane de copii nu au putut primi vaccinurile de bază.



În acelaşi timp, încălzirea climatică şi mulţimea de catastrofe naturale pe care le aduce ar putea constrânge la strămutare în propria ţară circa 216 milioane de persoane până în 2050.



Totodată schimbările climatice fac din foamete 'o posibilitate pe cât de reală, pe atât de terifiantă pentru 45 milioane de persoane în 43 de ţări', avertizează raportul. 'Fără o acţiune durabilă şi imediată, 2022 s-ar putea dovedi catastrofal' într-o lume unde 811 milioane de persoane suferă deja de malnutriţie, conform textului.



În acelaşi timp, în Afganistan, unde decenii de conflict s-au suprapus unei secete devastatoare şi unei economii în cădere libere de la venirea la putere a talibanilor în august, două treimi din populaţie are nevoie de ajutor, iar nouă milioane de persoane sunt în pragul foametei. ONU are nevoie de 4,5 miliarde pentru 22 de milioane de afgani anul viitor, potrivit raportului OCHA.



Yemenul şi Siria, afectate de conflicte de durată, au de asemenea nevoie de ajutor, dar nevoile Etiopiei sunt considerate deosebit de acute după ofensiva forţelor guvernamentale împotriva rebelilor Tigray.



Acest război brutal, care durează de peste un an, a provocat strămutarea a milioane de persoane. Potrivit raportului OCHA, 26 milioane de persoane depind de ajutorul umanitar în această ţară din Cornul Africii, iar 400.000 sunt la un pas de a se confrunta cu foametea.



Martin Griffiths consideră că Etiopia prezintă poate 'cea mai îngrijorătoare situaţie', chiar dacă se grăbeşte să adauge că există multe alte situaţii extrem de grave în lume. Responsabilul ONU a ţinut totodată să sublinieze că ajutorul umanitar contribuie la limitarea catastrofelor pe plan mondial.



Anul trecut, OCHA a furnizat ajutor pentru 107 milioane de persoane, adică un procent de 70% dintre cei la care organizaţia dorea să ajungă, între care jumătate de milion de locuitori din Sudanul de Sud, care au fost salvaţi de la foamete.

