ONU confirmă că ultimii opt ani au fost cei mai călduroşi înregistraţi vreodată / FOTO: Shutterstock

Cele şase principale seturi de date internaţionale compilate de OMM indică toate aceiaşi "vinovaţi": „concentraţii tot mai mari de gaze cu efect de seră şi căldura acumulată", subliniază organizaţia ONU, care coroborează concluziile programului european asupra schimbărilor climatice Copernicus (C3S), publicate marţi, şi cele publicate joi simultan de Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică din Statele Unite (NOAA) şi NASA.



În 2022, temperatura medie globală a fost cu aproximativ 1,15 grade Celsius peste nivelurile preindustriale - înainte ca omenirea să pompeze cantităţi masive de gaze cu efect de seră în atmosferă, notează OMM.



Anul trecut a fost al optulea an consecutiv când temperaturile globale anuale au fost cu cel puţin 1 grad peste nivelurile observate între 1850 şi 1900.



Acordul de la Paris, încheiat în 2015 sub egida ONU, vizează limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius, despre care oamenii de ştiinţă spun că ar limita impactul schimbărilor climatice la niveluri gestionabile.



Însă, OMM a avertizat joi că "probabilitatea de a depăşi - temporar - limita de 1,5 grade Celsius creşte odată cu trecerea timpului".



Datorită La Nina, un fenomen climatic care tinde să scadă temperatura oceanelor, încălzirea a fost într-o oarecare măsură atenuată.



Fenomenul ar putea continua până în martie, a subliniat OMM, înainte de a fi urmat de o perioadă neutră, marcată de absenţa La Nina, ca şi de fenomenul opus El Nino.



OMM a subliniat că la nivelul întregii planete impactul La Nina va fi "de scurtă durată" şi "nu va inversa tendinţa de încălzire pe termen lung cauzată de nivelurile record de gaze cu efect de seră care captează căldura în atmosfera noastră".



Prin urmare, anul trecut a fost "doar" al cincilea sau al şaselea cel mai cald an înregistrat vreodată, a mai spus OMM.



2016 este considerat cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel global, urmat de 2019 şi 2020.



Însă mai multe regiuni au înregistrat temperaturi record în 2022: regiunile polare, precum şi zone întinse din Orientul Mijlociu, China, Asia Centrală şi Africa de Nord.



La rândul ei, Europa a cunoscut în 2022 al doilea an cel mai cald înregistrat vreodată, când Franţa, Marea Britanie, Spania şi Italia au stabilit noi recorduri medii de temperatură, potrivit Copernicus.

ŞTIRILE ZILEI