După 15 ani de discuții, ONU adoptă primul tratat internaţional pentru protejarea biodiversităţii în apele internaţionale

Adoptarea tratatului are loc după ce în martie peste 100 de ţări au ajuns la un acord cu privire la textul "High Seas Treaty", cunoscut de asemenea sub numele de "Tratatul privind Biodiversitatea în afara Jurisdicţiei Naţionale", după mai bine de 15 ani de discuţii şi cinci runde de negocieri conduse de ONU.



Prin aprobarea textului, statele membre "au dat o nouă viaţă şi speră să ofere oceanului o şansă la luptă", a declarat Guterres într-un comunicat.



Tratatul va fi deschis spre semnare la New York timp de doi ani începând cu 20 septembrie, a doua zi după summitul ONU privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Acesta va intra în vigoare după ce 60 de ţări vor ratifica acordul, potrivit Naţiunilor Unite.



Acordul este un element cheie în eforturile de a aduce 30% din pământul şi apele lumii sub protecţie până în 2030, un obiectiv stabilit în decembrie.



Printre alte prevederi, acordul, obligatoriu din punct de vedere juridic, stabileşte principii de partajare a beneficiilor derivate din "resursele genetice marine" dincolo de jurisdicţiile naţionale, creând zone protejate în marea liberă (ape internaţionale în care toate ţările au dreptul de a pescui, de a naviga şi de a face cercetări) şi stabilind un cadru pentru evaluarea daunelor aduse mediului. Preluare: Agerpres

