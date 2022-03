ONU a votat pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă internaţională privind încălcările drepturilor omului în Ucraina. Zelenski: Criminalii de război ruși vor fi trași la răspundere

După votul masiv din Adunarea Generală a ONU, anterior în această săptămână, pentru a cere Moscovei oprirea conflictului, Rusia a înregistrat un nou eşec în Consiliul ONU pentru drepturile omului, rezoluţia fiind adoptată cu 32 de voturi pentru, două voturi contra (Rusia şi Eritreea) şi 13 abţineri.



Rusia numeşte agresiunea sa militară împotriva Ucrainei drept ''operaţiune specială'' care nu este menită să ocupe teritoriul, ci să distrugă capacităţile militare ale ţării vecine şi să îi captureze pe cei consideraţi de Moscova naţionalişti periculoşi.

"Lumea întreagă este împotriva dumneavoastră", i s-a adresat ambasadoarea Ucrainei pe lângă forurile ONU de la Geneva vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, după votul istoric din Consiliul Naţiunilor Unite pentru drepturile omului.



"Mesajul adresat lui Putin este clar: sunteţi izolat pe plan internaţional şi întreaga lume este împotriva dumneavoastră", a declarat jurnaliştilor Ievhenia Filipenko, înconjurată de mulţi diplomaţi, după un vot în care aliaţi apropiaţi ai Moscovei, precum Venezuela şi Cuba, s-au abţinut să-i voteze rezoluţia.

După vot, preşedintele Ucrainei Vlolodimir Zelenski a reacţionat pe Twitter. "Criminalii de război ruși vor fi trași la răspundere", a scris el.

I welcome the establishment by the #UN Human Rights Council of the International Commission of Inquiry to investigate facts of Russian war crimes against Ukraine. Evidence will be documented and used in international courts. Russian war criminals will be held accountable.