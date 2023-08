ONU: 22 august - Ziua internaţională de comemorare a victimelor actelor de violenţă comise în numele religiei sau al credinţei

Ziua internaţională de comemorare a victimelor actelor de violenţă comise în numele religiei sau al credinţei ("International Day of Remembrance for Victims of Violence in the Name of Religions or Beliefs") este marcată, la 22 august, în întreaga lume, la o zi după Ziua Internaţională de Comemorare şi Omagiu pentru Victimele Terorismului (21 august).