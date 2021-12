ONRC: Peste 11.600 de firme şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni ale anului, în creştere cu aproape 18%

Registrul Comerțului

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în perioada ianuarie - noiembrie 2021 au fost din Bucureşti, respectiv 1.159 (în creştere cu 13,63% faţă de aceeaşi perioadă din 2020), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 588 firme suspendate (în scădere cu 0,34%), Bihor - 511 firme (+10,13%) şi Constanţa - 500 (+10,86%).



La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 72 (în creştere cu 84,62% faţă de ianuarie-noiembrie 2020), Alba - 83 (-59,71%) şi Giurgiu - 96 (+28%).



Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Mehedinţi (plus 98,68%), Ialomiţa (plus 84,62%) şi Gorj (plus 78,57%), în timp ce scăderi au fost consemnate doar în Alba (minus 59,71%), Satu Mare (minus 3,89%), Harghita (minus 3,54%) şi Cluj (minus 0,34%).



Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 3.388 (+24,06%), alte activităţi de servicii - 1.305 suspendări (+25,12%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 908 suspendări (+14,5%).



În noiembrie 2021 au fost consemnate 1.249 suspendări de firme, cele mai multe în Bucureşti (116) şi în judeţele Argeş (62), Bihor (59), Cluj (56) şi Constanţa (48).

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI