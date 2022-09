ONG: Patru persoane au fost ucise în Iran, în timpul protestelor generate de moartea tinerei Mahsa Amini în custodia poliţiei

Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani din provincia Kurdistan a Iranului, a intrat în comă şi a murit după ce fusese arestată la Teheran săptămâna trecută de către poliţia morală pentru că ţinuta ei nu ar fi respectat întocmai normele islamice. Moartea sa a declanşat numeroase demonstraţii, inclusiv în capitală.

Două dintre persoane au fost ucise în timp ce forţele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor în oraşul kurd Saqez, oraşul natal al lui Amini, a declarat pe Twitter organizaţia pentru drepturile omului Hengaw. ONG-ul mai afirmă că alţi doi au fost ucişi în oraşul Divandarreh, când forţele de securitate au deschis focul asupra lor.

Nu a existat nicio confirmare oficială a deceselor, iar Reuters nu a putut verifica în mod independent informaţiile.

Televiziunea de stat a declarat că mai mulţi protestatari au fost arestaţi, dar a respins 'unele afirmaţii de pe reţelele de socializare privind decese', arătând doi tineri răniţi care au negat informaţiile că ar fi fost ucişi. Numele lor sunt diferite însă de cele menţionate în informaţiile difuzate de Hengaw.

În acţiunile de condamnare la nivel naţional a morţii lui Amini, hashtag-ul #MahsaAmini a ajuns la aproape două milioane de utilizări pe Twitter.

An Iranian Man who shielded many women and took all shotgun pellets on himself during anti-hijab protest in Tehran. #Respect #Iran #IranianLivesMatter #HIJAB pic.twitter.com/rlu6278OLN