Oncogen avea nevoie de 5 milioane de euro pentru vaccinul românesc. Virgil Păunescu: Nu am fost ajutați

Cursa pentru găsirea unui vaccin împotriva coronavirusului a început încă din ianuarie, iar prof. dr. Virgil Păunescu, şeful Institutului de Cercetare Ongogen din Timişoara, a fost printre primii care au anunţat rezultate bune.

În luna iunie l-a testat pe el însuşi şi şi-a dovedit eficienţa, spunea Păunescu.

„Noi am spus încă din ianuarie că am putea avea vaccinul şi am primit o căruţă de înjurături, că nu se poate termina un vaccin într-un an”, a declarat Virgil Păunescu, directorul Oncogen.

Vaccinul la care lucrează este sub forma unui spray nazal şi nu necesită temperaturi scăzute.

Rămâne stabil timp îndelungat, la temperatura camerei, ceea ce ar fi un avantaj în faţa altor vaccinuri.

Dar, spune Păunescu, cercetările bat pasul pe loc, deoarece Guvernul nu a înţeles importanţa acestui proiect.

„Am fi avut nevoie de 2 milioane de euro pentru faza 1 şi de încă 3 milioane de euro pentru a trece de faza a doua a testării clinice. Noi am făcut tot ce a depins de noi, dar nu am fost ajutaţi. Am primit, ca urmare a unei competiţii pe cercetare, de la Ministerul Educaţiei, singurul care a înţeles ceva, 720.000 de euro, întinşi de 2 ani de zile: 250.000 de euro – anul acesta şi restul – anul viitor. Cu aceşti bani putem face foarte puţin, într-un asemenea proiect. Putem face doar nişte cercetări care sunt relevante pentru vaccin, dar nu sunt utile. Adică eu pot să trag nişte concluzii din aceste cercetări, dar nu mă pot prezenta cu ele, în faţa Agenţiei Medicamentului”, a mai spus Păunescu.

