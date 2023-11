OMS: Sistemul de sănătate din Fâşia Gaza este „în genunchi”. Un copil este ucis la fiecare 10 minute

"Nicăieri și nimeni nu este în siguranță", a mai spus Tedros Adhanom Ghebreyesus în fața Consiliului de Securitate al ONU.

Sistemul de sănătate din Gaza "este îngenuncheat", a spus el. El a precizat că au avut loc peste 250 de atacuri asupra centrelor de sănătate din Gaza și 25 în Israel de la începutul conflictului, luna trecută. Mai mult de 100 de colegi din cadrul ONU au fost uciși.

On average, a child is killed every 10 minutes in #Gaza. pic.twitter.com/BI9BxwyNC5