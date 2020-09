OMS lansează noi instrumente de învățare pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor în timpul pandemiei

OMS

Anunțul Organizației Mondiale a Sănătății vine în urma rezultatelor unei prime sondări orientative privind impactul COVID-19 asupra sistemelor de sănătate în statele membre OMS.

Sondajul „Evaluarea rapidă a continuității serviciilor esențiale de sănătate în timpul pandemiei COVID-19” a fost realizat în 159 de țări (toate regiunile OMS, cu excepția Americii) cu scopul de a obține informații atât despre impactul pandemiei COVID-19 asupra unui set de 25 de servicii esențiale de sănătate în fiecare țară, cât și despre modul în care țările adaptează strategiile pentru a menține serviciile esențiale.

Conform comunicatului de presă publicat luni de OMS, rezultatele sondajului dezvăluie că și sistemele de sănătate robuste pot fi rapid copleșite și compromise de un focar COVID-19 și întăresc necesitatea colectării de date și a adaptărilor strategice pentru asigurarea serviciilor de îngrijiri esențiale.

În cadrul sondajului, au fost primite 105 răspunsuri (rata de răspuns de 66%) de la înalți oficiali ai ministerelor sănătății. Datele colectate în perioada martie - iunie 2020, în cinci regiuni - respectiv cele 105 țări respondente-, arată că aproape fiecare stat (90%) a suferit perturbări ale serviciilor sale de sănătate. Cele mai multe dintre statele cu venituri mici și medii au raportat suspendarea multor servicii de rutină, iar țările cu venituri mici au înregistrat întreruperi și la îngrijirile critice - cum ar fi screeningul și tratamentul cancerului dar și terapia HIV.

"Sondajul pune în lumină fisurile din sistemele noastre de sănătate, dar totodată poate sugera noi strategii pentru a îmbunătăți furnizarea de asistență medicală în timpul pandemiei și nu numai", a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, citat în comunicatul de presă al organizației.

Rezultatele sondajului arată că statele au înregistrat în medie întreruperi la jumătate dintr-un set de 25 de servicii analizate, cel mai frecvent la servicii de informare (70%) la facilități de bază (61%), diagnostic și tratament al bolilor netransmisibile (69%), planificare familială și contracepție (68%), tratament pentru boli mentale tulburări de sănătate (61%), diagnosticul și tratamentul cancerului (55%).

Rapoartele naționale, colectate în timpul sondajului, mai arată întreruperi în diagnosticul și tratamentul malariei (46%), în detectarea și tratarea cazurilor de tuberculoză (42%) și în tratamentul antiretroviral (32%). Serviciile de urgență, potențial salvatoare de vieți, au fost întrerupte în aproape un sfert dintre țările respondente. De exemplu, întreruperile de 24 de ore ale serviciilor de urgență au afectat 22% dintre state, transfuziile de sânge urgente au fost întrerupte la 23% dintre respondenți, intervențiile chirurgicale de urgență au fost afectate în 19% dintre țări.

76% dintre statele respondente au raportat reduceri ale asistenței medicale ambulatorii, cauzate atât de cerere cât și de ofertă: anularea afectivă a serviciilor (66%), redistribuirea personalului pentru a oferi ajutor COVID-19, indisponibilitatea echipamentelor medicale și a produselor de sănătate.

Comunicatul OMS evidențiază și un alt rezultat al sondajului, și anume că ”multe țări au început să pună în aplicare strategii recomandate de OMS pentru a atenua întreruperile serviciilor, cum ar fi trierea pentru identificarea priorităților, consultațiile on-line pentru pacienți, modificări ale practicilor de prescriere, ale lanțului de aprovizionare și ale strategiilor de informare în sănătatea publică. Cu toate acestea, doar 14% dintre țări au raportat eliminarea taxelor de utilizare, ceea ce OMS recomandă pentru a compensa potențialele dificultăți financiare ale pacienților.”

SURSA: In WHO global pulse survey, 90% of countries report disruptions to essential health services since COVID-19 pandemic

Autor: Mihaela Căciuleanu

ŞTIRILE ZILEI