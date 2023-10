OMS a pierdut contactul cu personalul său din Fâşia Gaza

"Acest asediu mă face să fiu serios îngrijorat pentru siguranţa şi riscurile imediate pentru sănătate ale pacienţilor vulnerabili", a scris Tedros vineri pe X, fostă Twitter. "Cerem protecţia imediată a tuturor civililor şi acces umanitar deplin", a adăugat el.

Într-o a doua postare, el a scris doar: "De ce?"

Reports of intense bombardment in Gaza are extremely distressing.



Evacuation of patients is not possible under such circumstances, nor to find safe shelter.



The blackout is also making it impossible for ambulances to reach the injured.



We are still out of touch with our staff…