OMS: Scăderea vigilenţei faţă de COVID-19 favorizează apariţia unor noi variante. Există peste 500 de subvariante Omicron

Scăderea vigilenţei lasă uşa deschisă apariţiei unei noi variante susceptibile să se răspândească rapid şi să înlocuiască varianta Omicron, dominantă în prezent, a explicat Tedros la o conferinţă de presă.



''OMS estimează că cel puţin 90% din populaţia mondială are la ora actuală o anumită formă de imunitate în faţa virusului SARS-CoV-2, datorită unei infecţii anterioare sau a vaccinării'', a anunţat directorul OMS.



Cu toate acestea, el avertizat asupra tentaţiei de a crede în mod prematur că faza emergentă a pandemiei s-a terminat, pentru că ''încă nu am ajuns aici'', iar ''lacunele de monitorizare, testare, secvenţiere şi vaccinare continuă să creeze condiţiile ideale pentru apariţia unei noi variante de îngrijorare care ar putea cauza o mortalitate semnificativă''.



Varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, declarată ''variantă de îngrijorare'' cu un an în urmă, s-a răspândit între timp în lumea întreagă, dovedindu-se a fi mai contagioasă decât predecesoarea sa, Delta, chiar dacă a provocat relativ mai puţine decese.



Potrivit directorului OMS, în prezent circulă peste 500 de subvariante de Omicron, toate foarte contagioase şi care prezintă mutaţii ce le permit să ocolească mai uşor barierele imunitare.

sursa Agerpres

CUVINTE CHEIE coronavirus, covid, covid-19, omicron, oms, pandemie Articole pe aceeaşi temă

ŞTIRILE ZILEI