Olimpicii ar putea intra la liceu fără a mai susține examenul de Evaluare Națională

Elevi Olimpici

„Ce este mai important pentru recunoașterea performanței acestor copii, dincolo de aceste accidente pe care o să încerc să le explic atât cât pot fi explicate, este stimularea parcursului educațional al acestor elevii cu performanțe deosebite. Și mă refer aici la posibilitatea de admitere la facultate, care deja există, dar și la liceu, care să se facă fără examen de Evaluare Națională pentru elevii care obțin rezultate la olimpiade corespondente profilului clasei în care își doresc să studiile liceale”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

Declaratia ministrului Sorin Cimpeanu vine in contextul nemultumirilor legate de conditiile de cazare

Mai multi elevi care au participat la olimpiadele nationale din acest an s-au plans ca au fost cazati in camere insalubre, cu mobilier stricat si lenjerii murdare pe pat. In plus, unii dintre ei au spus ca au indurat frigul pe parcursul competitiilor.

