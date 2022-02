Olimpiada de iarnă de la Beijing începe sub spectrul Covid-19 şi al boicotului diplomatic. Jocurile Olimpice se văd la TVR: la ora 14.00, ceremonia de deschidere

Cea de-a XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă debutează oficial, vineri, la Beijing, sub spectrul pandemiei de Covid-19, dar şi al boicotului diplomatic iniţiat de ţările occidentale. Flacăra olimpică ar urma să fie aprinsă într-o manieră „fără precedent în cei peste 100 de ani de Jocuri Olimpice” și va fi transmisă în direct la TVR 1 de la ora 14.00.

Jocurile Olimpice 2022 / FOTO: Shutterstock

Beijingul devine primul oraş care găzduieşte atât Jocurile Olimpice de vară (2008), cât şi pe cele de iarnă.

Ceremonia de deschidere este programată de la ora locală 20:00 (14:00 la Bucureşti), pe Stadionul Olimpic ''Cuib de Pasăre'', care a găzduit şi ceremoniile de deschidere şi închidere ale Jocurilor din 2008.

Nu mai puţin de 91 de delegaţii sportive vor participa Jocurile de iarnă de la Beijing, circa 2.900 de sportivi se vor întrece în 109 probe (şapte probe în plus faţă de 2018) în care se vor acorda medalii, la 15 discipline: patinaj artistic, patinaj viteză, patinaj viteză pe pistă scurtă - short-track, schi alpin, schi fond, schi acrobatic, combinată nordică, sărituri cu schiurile, snowboard, bob, skeleton, biatlon, curling, hochei pe gheaţă şi sanie. Haiti şi Arabia Saudită îşi vor face debutul la Olimpiada de iarnă.

Numărul bazelor olimpice care vor găzdui întreceri este de 13, în zonele Beijing, Yanqing şi Zhangjiakou, fiecare având un Sat Olimpic.

Medaliile care le vor fi înmânate sportivilor pe podium la Jocurile Olimpice de iarnă 2022 se inspiră din vechi pandantive chinezeşti de jad, conform comitetului de organizare şi Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), citate de AFP.

Medaliile de aur, de argint şi de bronz, numite "Tong Xin" ("Împreună suntem unul"), sunt alcătuite din cele cinci inele olimpice gravate în centru pe partea din faţă a medaliilor. Medaliile de la Jocurile Paralimpice împărtăşesc acelaşi concept. Medaliile prezintă Beijingul ca fiind primul "Dual Olympic City" care găzduieşte atât Jocurile Olimpice de vară, cât şi pe cele de iarnă, potrivit https://olympics.com.

Boicot diplomatic pentru încălcarea drepturilor omului în China

Statele Unite, Marea Britanie Danemarca, Australia, Belgia, Canada, Lituania, Noua Zeelandă au iniţiat un boicot diplomatic al JO 2022, din cauza nerespectării drepturilor omului în China, în timp ce Vladimir Putin şi Albert de Monaco au declarat că vor participa la Ceremonia de deschidere.

Organizaţiile pentru drepturile omului au criticat mult timp Comitetul Internaţional Olimpice pentru că a atribuit Chinei Jocurile din această iarnă, invocând modul în care este tratată populaţia uigură şi alte grupuri minoritate, pe care Statele Unite l-a calificat drept genocid.

China a negat însă acuzaţiile de încălcare a drepturilor omului.

''Împreună pentru un viitor comun''. Bing Dwen Dwen, mascota Jocurilor Olimpice, Shuey Rhon Rhon - mascota Jocurilor Paralimpice

Bing Dwen Dwen este mascota Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022 şi a fost aleasă dintre mii de modele chinezeşti din 35 de ţări din întreaga lume. "Bing" înseamnă gheaţă în chineză şi sugerează puritate şi putere. "Dwen Dwen" înseamnă copii robuşti, plini de viaţă. Logo-ul evenimentului, un schior stilizat aminteşte de ideograma care înseamnă "iarnă", scrie AFP. Shuey Rhon Rhon este mascota Jocurilor Paralimpice.

Logo-ul a fost prezentat în cadrul unei ceremonii cu numeroase vedete, precum actorul Jackie Chan sau pianistul Lang Lang.

Logo-ul Jocurilor Paralimpice aminteşte mai mult de ideograma care înseamnă "zbor". Sloganul oficial al JO, ''Împreună pentru un viitor comun'', a fost ales din 79 de propuneri, transmite Xinhua.

Potrivit organizatorilor, ''împreună'' arată că omenirea se mobilizează şi găseşte soluţiile pentru a depăşi greutăţile şi pentru a crea un viitor mai bun. ''Pentru un viitor comun'' întruchipează viziunea unei vieţi mai bune şi transmite speranţă şi încredere. "Este interpretarea chineză a noului moto olimpic 'Mai rapid, mai înalt, mai puternic - Împreună' (Citius, Altius, Fortius - Communis)'', susţin organizatorii.

Spectatori doar cu invitație din cauza pandemiei

Pe 17 ianuarie, pe fondul creşterii infectărilor în China şi al primului caz detectat de varianta Omicron la Beijing, s-a anunţat că vânzările de bilete pentru publicul larg vor fi anulate şi că spectatorii vor fi admişi numai pe bază de invitaţie.

Numărul de teste Covid-19 care vor fi efectuate în bula închisă rezervată participanţilor la JO se ridică la 63.548, începând din 31 ianuarie, inclusiv 3.103 de teste realizate în rândul sportivilor.

Personalul medical prezent la siturile competiţiilor de la Beijing ajunge la 1.140 persoane, alături de 74 de ambulanţe.

România la Jocurile Olimpice

România va participa la Jocurile Olimpice de iarnă 2022 cu 22 de sportivi, la sanie, bob, schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile, biatlon şi patinaj viteză. Cei doi sportivi care vor purta drapelul tricolor la ceremonia de deschidere a Jocurilor sunt Raluca Strămăturaru (sanie) şi Paul Pepene (schi fond).

Sportivii români care vor participa la JO 2022:

La Yanqing:

- sanie (4): Raluca Strămăturaru (feminin, ştafetă), Valentin Creţu (masculin, ştafetă), Marian Gîtlan, Darius Şerban (dublu masculin, ştafetă); antrenor Ioan Apostol, antrenor Eugen Radu, kinetoterapeut Ion Piţa, team leader Sorina Ţicu;

- bob (6): Andreea Grecu (monobob, bob 2 feminin), Katharina Wick (bob 2 feminin) - antrenor Paul Neagu; Mihai Tentea (bob 2 masculin, bob 4 masculin), Ciprian Daroczi (bob 2 masculin, bob 4 masculin), Raul Dobre (bob 4 masculin), Cristian Radu (bob 4 persoane) - antrenor Iulian Păcioianu, serviceman Mihai Păcioianu;

- schi alpin (2): Maria Constantin (slalom, slalom uriaş - feminin), Alexandru Ştefănescu (slalom, slalom uriaş - masculin), antrenor Andrei Szilagyi, antrenor Alexandru Barbu;

Oficiali COSR: Florin Mişcă - Şef Misiune, Ciprian Gheorghe - personal administrativ, Diana Torje - Medic, Ofiţer Covid-19, Alina Alexoi - Ofiţer Presă.

La Zhangjiakou:

- sărituri cu schiurile (4): Daniela Haralambie (trambulină normală - feminin), Andrei Feldorean (trambulină normală, trambulină mare - masculin), Daniel Cacina (trambulină normală, trambulină mare - masculin), Sorin Mitrofan (trambulină normală, trambulină mare - masculin), Team Leader Puiu Gaspar;

- schi fond (3): Timea Lorincz (schiatlon, sprint liber - feminin), Paul Pepene, Raul Popa (schiatlon, sprint liber, sprint echipe - masculin), antrenor Daniel Borca, serviceman Elemer Tanko;

- biatlon (2): Natalia Ushkina (individual, sprint, urmărire - feminin), George Colţea (sprint, individual, urmărire - masculin), antrenor Vasile Gheorghe, antrenor Cristian Moşoiu, kinetoterapeut Attila Czont;

Oficiali COSR: Dragoş Tătaru - Adjunct Şef Misiune, Liliana Dorneanu - Ofiţer Covid-19, personal administrativ, Dan Tănase - Medic, Şef Colectiv Medical; Cristian Nistor - fotograf COSR.

La Beijing:

- patinaj viteză (1): Mihaela Hogaş (500 m, 1.000 m, feminin), antrenor Bogdan Stănescu;

Oficiali COSR: Mihai Covaliu - Preşedinte, George Boroi - Secretar general, Alexandru Epuran - coordonator operaţiuni Zona Beijing; Demnitar: Eduard Novak - ministrul Sportului.

Jocurile Olimpice sunt transmise de TVR

Timp de peste două săptămâni, în perioada 4 – 20 februarie, Televiziunea Română transmite în direct şi înregistrat Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022. Telespectatorii vor putea urmări la TVR 1 şi TVR 2 evoluţia sportivilor români calificaţi la JO, dar şi competiţii de patinaj artistic, schi alpin, sărituri cu schiurile, hochei, curse spectaculoase de short-track, curling, snowboard.

„Sănătate-Bucurie-Energie” este sloganul ștafetei care a început pe 2 februarie cu o ceremonie la Parcul Olimpic din Beijing, la care au participat peste 300 de sportivi, studenți, voluntari și rezidenți ai comunității. Peste 1.000 de persoane poartă torţa olimpică prin diferite locuri care vor găzdui întrecerile din cadrul Jocurilor Olimpice, la Beijing şi în oraşul vecin Zhangjiakou, înaintea ceremoniei de deschidere, care va avea loc pe Stadionul Olimpic, celebrul „Cuib de pasăre".

Flacăra olimpică a sosit joi dimineaţă la Badaling, una dintre secţiunile Marelui Zid, cea mai apropiată de Beijing (75 km). Actorul de filme de arte marţiale Jackie Chan, originar din Hong Kong, care a participat şi la ştafeta din 2008, la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing, a fost unul dintre purtătorii torţei olimpice.

Telespectatorii TVR 1 vor putea urmări Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Beijing 2022 vineri, 4 februarie, în direct, de la ora 14.00. Comentează jurnaliştii TVR Monica Bucur şi Sorin Hobana.

Din cauza restricțiilor impuse de China pentru combaterea răspândirii Covid-19, la ceremonia de deschidere şi la competiţii vor participa doar grupuri selectate de invitați locali, iar Comitetul Internațional Olimpic (CIO) speră ca tribunele să fie ocupate la cel puțin 30% din capacitate.

Zhang Yimou, regizorul Ceremoniei de deschidere a JO Beijing 2022, a fost cel care a semnat regia şi pentru spectacolul de deschidere a JO Beijing 2008. El a declarat că ceremonia va fi diferită de cea organizată acum 14 ani, flacăra olimpică urmând să fie aprinsă într-o manieră „fără precedent în cei peste 100 de ani de Jocuri Olimpice”. Spectacolul festivităţii de deschidere va fi realizat cu 4.000 de persone, faţă de 15.000, câte au fost implicate la ediţia din 2008.

Cei mai buni atleţi ai lumii la sporturi de iarnă ne vor încânta cu determinarea şi performanţele lor şi ne vor aminti că, indiferent unde ne aflăm sau ce limbă vorbim, suntem mai puternici împreună.

Românii sunt conectaţi la ritmul şi frumuseţea sporturilor de iarnă prin intermediul Televiziunii Române, official broadcaster Beijing 2022, care asigură, în acest an, transmisiuni directe şi înregistrări de la Jocurile Olimpice, pe posturile sale principale – TVR 1 şi TVR 2. TVR Moldova este official broadcaster al transmisiunilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Sursa: Agerpres, AFP, olympics.com, tvr.ro

