„Din păcate, războiul nu s-a încheiat, teroarea continuă și fac un apel către voi toți, în numele celor care au fost uciși, în numele acelor oameni care și-au pierdut brațele și picioarele, în numele celor care sunt încă în viață și sănătoși, și cei care își așteaptă familiile să se întoarcă de pe front. Cer ceva ce nu aș vrea să cer niciodată, cer arme”, a spus ea parlamentarilor.

„Arme care nu ar fi folosite pentru a purta un război pe pământul altcuiva, ci pentru a ne proteja casa și dreptul de a te trezi viu în acea casă. Cer sisteme de apărare aeriană pentru ca rachetele să nu omoare copiii în cărucioarele lor”, a continuat Zelenska.

Prima doamnă a Ucrainei a continuat spunând că ea, la fel ca multe mame ucrainene, tânjește la un sentiment de normalitate și își dorește să le poată oferi copiilor speranță în viitor.

„Nu știu dacă fiul meu se va putea întoarce la școala lui în toamnă, ca milioane de mame din Ucraina. Va putea fiica mea să meargă la universitate la începutul anului universitar și să experimenteze viața normală de student? Nu pot să răspund”, a spus ea.

„Am avea răspunsuri dacă am avea sisteme de apărare aeriană”, a adăugat Zelenska.

Zelenska a mulțumit, de asemenea, Statelor Unite pentru tot ajutorul pe care țara le-a trimis deja Ucrainei.

#Ukraine's First Lady Olena Zelenska spoke at the #US Congress



During her speech, Zelenska showed a video of four-year-old Liza, who died because of the missile strike on #Vinnytsia, as well as a photo and video of those killed in the strike on #Kremenchuk. pic.twitter.com/WwlIrLxSZ3