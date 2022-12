Olandezul Van Dijk nu a dormit două zile după ce a ratat la loviturile de departajare în meciul cu Argentina de la CM 2022

Ratarea olandezului Van Dijk / captura Youtube

Golul marcat pentru Liverpool în victoria cu Aston Villa, din campionatul Angliei, nu l-a ajutat pe Van Dijk să uite cum a ratat la loviturile de departajare împotriva Argentinei.

"Nu am putut dormi două zile după acel meci. Eşti atât de aproape, chiar şi după ce ai fost condus cu 2-0... Din păcate, ratezi o lovitură importantă şi doare foarte mult, am avut o după-amiază şi o noapte cu adevărat grele. Am renunţat pentru puţin timp la fotbal şi am profitat de ocazie ca să fiu cu familia. Este cel mai important lucru din viaţă", a spus fundaşul.

Argentina a învins Olanda cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, într-un meci terminat la egalitate, 2-2 (0-1, 2-2), la finalul prelungirilor.

ŞTIRILE ZILEI