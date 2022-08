Cancelarul german Olaf Scholz: România, Bulgaria și Croația îndeplinesc criteriile de aderare la Spaţiul Schengen

În textul discursului pe care urmează să îl ţină la reuniunea UE de la Praga, Scholz consemnează că "Schengen este una din cele mai mari realizări ale Uniunii Europene şi trebuie să o protejăm şi să o dezvoltăm. Asta înseamnă, de altfel, închiderea golurilor rămase" şi afirmă că "Croaţia, România şi Bulgaria îndeplinesc toate cerinţele tehnice pentru calitatea de membre cu drepturi depline".



"Voi acţiona pentru ca ele să devină membre cu drepturi depline", promite cancelarul.

Președintele Klaus Iohannis i-a mulțumit cancelarului german pentru susținerea României în Schengen, un obiectiv strategic al țării noastre.

I welcome the announcement today in #Prague by @Bundeskanzler @OlafScholz regarding Germany's support for the #Schengen accession of Romania - a strategic objective of my country, which clearly fulfils all technical requirements. I thank him for his personal commitment!