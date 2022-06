Olaf Scholz: Germania va ajuta cu arme Ucraina atât timp cât este nevoie. Democrația și solidaritatea au un preț, suntem pregătiți să îl plătim

Olaf Scholz la Irpin

Europa și democrațiile occidentale nu acceptă atacul violent asupra Ucrainei, a declarat Scholz, adăugând că Ucraina a primit "intensiv arme" și "sancțiuni fără precedent" au fost impuse Rusiei.

"Aceste sancțiuni funcționează. Da, ele ne afectează și pe noi. Ne afectează companiile, dar sunt corecte", a declarat Scholz.

"Libertatea are un preț. Democrația are un preț. Solidaritatea cu prietenii și partenerii are prețul ei. Suntem pregătiți să îl plătim", a adăugat cancelarul german.

În călătoria la Irpin, lângă Kiev, de joia trecută, Scholz spune că a înțeles că Ucraina aparține familiei europene. "Nu voi uita niciodată imaginile de groază pe care le-am văzut acolo", a declarat oficialul german.

Scholz a subliniat că va face presiuni pentru o decizie pozitivă cu privire la obținerea statutului de candidat la aderarea la UE de către Ucraina.

