Oficial ucrainean: Un supermarket din Mariupol, transformat de ruşi în groapă de gunoi pentru cadavre

Cadavrele locuitorilor din Mariupol sunt aruncate ca la groapa de gunoi, spune acesta într-o postare pe contul său din Telegram.

"Noi descoperiri groaznice. În incinta supermarketului 'Şiri Kum' de pe bulevardul Libertăţii, ruşii au făcut un fel de groapă de gunoi pentru trupurile neînsufleţite. La modul literal al cuvântului. Aruncă aici trupurile ca la groapa de gunoi", susţine responsabilul ucrainean, care adaugă că această situaţie relevă o lipsă catastrofală de personal pentru înhumări şi faptul că nici măcar morgile improvizate nu mai au capacitatea de a primi un număr atât de mare de cadavre.

La Moscova, autorităţile au declanşat o campanie de recrutare de medici legişti pentru a-i trimite la Mariupol, afirmă Petro Andriuşcenko.

In Mariupol, the supermarket was turned into a mass storage of the bodies of residents killed by occupiers - Mariupol mayor's adviser.



