După o zi de lupte, facilităţile fostei centrale nuclare de la Cernobîl au ajuns să fie controlate de armata rusă. Obiectivul, considerat minor pentru operațiunile militare, a aprins imaginația opiniei publice, dar și a specialiștilor. A fost lansată ideea că ar putea apărea scurgeri radioactive dacă vor fi afectate instalațiile și sarcofagul de beton care acoperă reactorul 4. Autoritățile de la Kremlin resping ipoteza. Dar Kievul menționează rapoarte ale unor oameni de știință care susțin că, după capturarea de către armata rusă, s-ar înregistra niveluri crescute de radiaţie în zona fostei centrale atomice.



DAN CĂRBUNARU, purtător de cuvânt al Guvernului: Nu există o înregistrare de creştere de nivel de radiaţii pe teritoriul României. Şi, desigur, această instituţie va continua să ţină la curent şi să informeze în mod corect cetăţenii în legătură cu această situaţie.

ALEXANDRU RAFILA, ministrul Sănătăţii: Cred că în momentul de față este mai degrabă o speculație și sper să rămână la acest nivel.

Centrala de la Cernobîl nu mai produce energie de zeci de ani. Deci nu este o componentă esențială pentru securitatea sistemului energetic ucrainean, care să justifice o acțiune militară. Analiștii susțin că ocuparea acestui obiectiv are alte rațiuni.



HARI-BUCUR MARCU, doctor, expert militar: Centralele nucleare se numesc obiective de securitate strategică, au un statut special, nimeni nu se bagă să dea cu bombă pe acolo. Sunt acţiuni militare, care practic susţin o operaţiune psihologică care se concentrează în primul rând asupra populaţiei ucrainene, ca să-i determine să fugă să iasă în stradă, să se sperie.



IONUŢ PURICĂ, profesor, expert în energie: Cernobîlul este închis în momentul de faţă, cu unitatea 4 acoperită sub un sarcofog de beton. Celelalte unităţi au combustibil în depozitele de combustibil aşa-zis uzat, ars. Din punct de vedere militar, dacă cineva ia combustibilul uzat de acolo poate să producă o bombă nucleară murdară, care are numai radioactivitate şi nu efectul termic, efectul fizic. Faptul că ruşii au ocupat Cernobîl poate să însemne că au opţiunea să o facă.



Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, în prezent, toate centralele nucleare operaţionale din Ucraina funcţionează în siguranţă, iar în cazul facilităţilor de la Cernobîl, nu au fost înregistrate distrugeri.

