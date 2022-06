Octavian Berceanu şi-a depus candidatura pentru preşedinţia USR

Octavian Berceanu

"Am depus candidatura pentru preşedinţia USR PLUS, în competiţia internă a partidului. 'USR e vocea tuturor!' Candidez pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS pentru că membrii au dreptul să-şi exprime liber părerile, să fie înţeleşi şi susţinuţi. Candidez pentru că cetăţenii români au votat ca să-i reprezentăm, necondiţionat, indiferent de cât de greu ne este. Asta vom face", a scris Berceanu, miercuri seara, pe Facebook.



Primul tur al alegerilor pentru preşedinţia USR se va desfăşura între 6 şi 10 iulie, turul al doilea între 11 şi 15 iulie, iar Congresul online de validare a alegerilor pe 16 iulie.



Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, şi-a anunţat, pe 21 mai, candidatura la conducerea formaţiunii, afirmând că livrează rezultate concrete, "nu bla-bla steril", iar partidul are nevoie de organizare şi "o mână hotărâtă pe volan".



Pe 15 iunie echipa "Curaj pentru România" din USR a transmis că va decide, până la sfârşitul lunii iunie, pe cine va desemna drept candidat pentru preşedinţia partidului, persoană care va intra în competiţie cu actualul preşedinte interimar, Cătălin Drulă. În aceste alegeri preliminare s-au înscris pentru candidatura la preşedinţia USR: primarul Braşovului, Allen Coliban, şi deputaţii Cătălin Teniţă şi Mihai Poliţeanu.

sursa agerpres

