Puțini dintre noi sunt obișnuiți ca o ambasadă să devină platou de filmare. Ambasada României la Paris a fost aleasă ca fiind cel mai potrivit decor pentru «Oblomov», un telefilm regizat și jucat de Guillaume Gallienne.

Filmat aproape în totalitate în Sala Bizantină a Palatului Béhague, dar și în alte saloane ale Ambasadei, «Oblomov» aduce, într-un telefilm, povestea personajului jucat la Comedia Franceză de peste o sută de ori. Palatul Béhague poartă numele contesei Martine de Béhague, care a transformat la un moment dat Sala Bizantină în teatru privat.

Guillaume Gallienne, actor și regizor: "Este un hotel incredibil care are o istorie particulară, cu o femeie incredibilă care a moștenit acest hotel și care a decis să schimbe multe lucruri. Ea a creat decoruri atât de surprinzătoare, în special această sală de teatru, sublimă, pe care am avut șansa să o am decor, decor principal, pentru a realiza adaptarea «Oblomov » pe care am făcut-o cu Comedia Franceza si Arté, grație Ambasadei României."

Actorul principal, în același timp și regizor, Guillaume Gallienne, este unul dintre cei mai talentați actori contemporani, ultra-premiat, recompensat cu două premii Moliére și nu mai puțin de 4 premii César.

Adaptarea romanului scris de Ivan Gontcharov, «Oblomov» spune povestea unui personaj în care ne regăsim și noi, măcar puțin, un personaj ba leneș, ba visător filozof, îndrăgostit, dar incapabil să lupte pentru iubirea vieții sale.

Așadar, telefilmul "Oblomov" s-a întors în locul în care a fost filmat - Palatul Béhague, azi Ambasada României la Paris, un spațiu de cultură și reprezentare națională.

