Obama a asigurat că este "absolut" dispus să se vaccineze împotriva COVID-19

Barack Obama

"Dacă Anthony Fauci (principalul epidemiolog al Casei Albe) îmi spune că vaccinul este sigur şi poate fi inoculat pentru a te imuniza împotriva COVID, absolut îl voi face", a spus Obama într-un interviu acordat postului de radio prin satelit SiriusXM care va fi difuzat joi, deşi unele extrase au fost deja difuzate de mass media locale.



Declaraţiile fostului preşedinte intervin într-un moment în care SUA se pregătesc de primirea primelor doze de vaccin împotriva noului coronavirus, înainte de sfârşitul anului. Atât Pfizer cât şi Moderna au cerut administraţiei lui Donald Trump să autorizeze în regim de urgenţă vaccinurile lor.



Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) a recomandat marţi ca primele vaccinuri disponibile să fie destinate angajaţilor din sănătate şi persoanelor care trăiesc în căminele de bătrâni.



"Promit că atunci când va fi destinat persoanelor cu risc scăzut, îl voi face. S-ar putea să-l fac la televiziune, sau când voi fi filmat pentru ca lumea să ştie că am încredere în ştiinţă", a spus fostul preşedinte american.



Un sondaj realizat de Gallup în luna noiembrie a dezvăluit că doar 42% dintre adulţii americani au asigurat că se vor vaccina împotriva COVID-19.



"Vaccinurile sunt motivul pentru care nu mai avem boli ca poliomielita, motivul pentru care nu mai avem o mulţime de copii care să moară de pojar şi de variolă şi de alte boli care decimau populaţii şi comunităţi întregi", a precizat Obama.



El a admis că în rândul populaţiei afro-americane ar putea exista un "oarecare scepticism" faţă de vaccin, amintind în acest sens de studiul realizat în oraşul Tuskegee, unde Serviciul de Sănătate Publică a observat evoluţia sifilisului în rândul a 400 de bărbaţi de culoare din Alabama de-a lungul a 40 de ani (1932-72).



Aceşti bărbaţi nu au fost informaţi că au contractat boala venerică şi nici nu au fost vreodată trataţi, dar au beneficiat de tratamente gratuite, au primit alimente, iar chletuielile pentru funeralii au fost acoperite. În plângerea în judecată împotriva experimentelor din Tuskegee, victimele au fost despăgubite.



Până în prezent, SUA însumează 13.901.477 de cazuri confirmate cu SARS-CoV-2 şi 273.181 de decese asociate bolii COVID-19, potrivit unui bilanţ independent realizat de Universitatea Johns Hopkins.

sursa agerpres

