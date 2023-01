Oameni care trăiesc în mai multe timpuri. O scurtă și stranie istorie a calendarelor

O scurtă și stranie istorie a calendarelor / FOTO: Shutterstock.com

Chiar acum este începutul anului 2023 peste tot în lume. Dar pășește în Myanmar și este, de asemenea, 1384, în timp ce Thailanda te va duce în viitor până la 2566. Marocanii se roagă în 1444, dar cultivă în 2972, iar etiopienii își croiesc drum prin 2015, an care pentru ei are 13 luni. Între timp, în Coreea de Sud, Anul Nou este ziua de naștere a tuturor.

Sud-coreenii se nasc la vârsta de un an și de atunci încolo au două sau trei vârste oficiale la un moment dat: națională, internațională (numărând de la zero), plus un an bonus când întreaga țară îmbătrânește împreună la 1 ianuarie. Mai mult, coreenii pot alege dacă să-și sărbătorească zilele de naștere personale în calendarul gregorian sau în calendarul lunar tradițional.

Datele sunt un fundal al vieții noastre și unul dintre acele lucruri care par să existe pur și simplu. Dar, desigur, orice dată (1 ianuarie 2023, de exemplu) este construcția unui sistem specific de măsurare a timpului, în acest caz calendarul gregorian.

În calitate de calendar standard global aprobat de ISO, impus în toate sectoarele internaționale, de la aviație la politică, s-ar putea presupune că gregorianul este superlativ de precis și eficient. De fapt, nu. Ascensiunea sa spre dominație a fost în mare parte o chestiune de loc potrivit, timp potrivit, cultură imperialistă potrivită.

Produs al doctrinei religioase și al științei renascentiste, calendarul gregorian a fost creat pentru a corecta deviația dintre anul liturgic catolic (bazat pe atunci pe calendarul iulian) și anul solar real. Calendarul iulian a fost decalat cu doar 11 minute și 14 secunde - un calcul impresionant pentru anul 45 î.Hr., dar această discrepanță avea să se adune inexorabil de-a lungul secolelor. În momentul în care Papa Grigore al XIII-lea a ordonat o reformă la sfârșitul secolului al XVI-lea, anul calendaristic era decalat cu aproximativ 10 zile față de anotimpuri.

Calendarul lui Grigore a redus decalajul la 26 de secunde. Cu toate acestea, introducerea sa în 1582 a întâmpinat o rezistență imediată: nici protestanții, nici creștinii ortodocși nu aveau de gând să reimagineze conceptul de timp pe baza unui decret papal.

Astfel, doar părțile catolice ale Europei au adoptat noul calendar la timp pentru 1600. Alte regiuni s-au alăturat încet, pe măsură ce secolele treceau: Germania protestantă și Țările de Jos la 1700, Anglia și coloniile sale la 1800. Până în 1900, locuri îndepărtate și necreștine precum Japonia și Egiptul îl încorporaseră în metodele lor de măsurare a timpului, însă țări ortodoxe precum România, Rusia și Grecia au rezistat până în secolul XX. Abia în anul 2000, Europa a salutat în unanimitate un nou secol la 1 ianuarie gregorian.

Cu toate acestea, majoritatea marilor puteri imperiale au trecut la ora gregoriană până la mijlocul secolului al XIX-lea, când o perioadă de colonizare a adus mai mult de 80% din glob sub dominație europeană. Acest lucru a coincis cu o mișcare în rândul comunităților științifice și de afaceri euro/americane în favoarea unui calendar mondial universal pentru a facilita comerțul. Aproape în mod implicit, gregorianul a primit acest rol.

În regiunile pe care Europa nu le-a cucerit, calendarul s-a răspândit prin alte mijloace. În cartea sa „Transformarea globală a timpului”, istoricul Vanessa Ogle sugerează că capitalismul, evanghelismul și pasiunea științifică pentru uniformitate au contribuit mai mult la standardizarea timpului decât orice politică imperialistă. Colonialismul nici măcar nu a fost un factor esențial. Beirut se afla sub dominație otomană când datele gregoriene au apărut în almanahurile sale la sfârșitul anilor 1800. Japonia nu a fost niciodată colonizată, dar a adoptat calendarul gregorian în 1872.

Utilizarea mai multor calendare a existat timp de milenii înainte de apariția celui gregorian. Vechii egipteni și mayași foloseau două calendare, unul religios și celălalt administrativ. Regele Sejong al Coreei a comandat în mod special două sisteme pentru reforma calendarului din anii 1430 - unul adaptat din calendarul chinezesc, iar celălalt din cel arab. În Beirutul anilor 1880, Gregorianul era doar unul dintre cele patru calendare folosite în mod curent. Chiar și Japonia, care aparent a trecut în întregime la timpul gregorian, a păstrat sistemul său de datare imperială, calendarul Rokuyo al zilelor de bun augur și calendarul Sekki de 24 de zile al schimbărilor sezoniere - toate acestea fiind folosite și astăzi.

Antropologa Clare Oxby, care a studiat utilizarea calendarului în Sahel și în Sahara, a inventat termenul „pluralism calendaristic” pentru a descrie coexistența mai multor sisteme de cronometrare a timpului, la fel cum pluralismul juridic descrie societățile cu mai multe sisteme de drept. Acest lucru ar putea părea un act de jonglerie, dar, în practică, diferite calendare au funcții diferite. În nordul Africii, Imazighen, Tuareg și alte comunități vorbitoare de limbă berberă pot folosi trei sau patru sisteme simultan: calendarele stelare marchează anotimpurile agricole; calendarul lunar islamic ghidează practica religioasă; calendarul gregorian dictează interacțiunile cu guvernul. A trăi în mai multe calendare poate fi o modalitate practică de a uni nevoi temporale diferite.

Acesta nu este un concept nefamiliar în Europa și America de Nord: oamenii au ani școlari și ani fiscali, de exemplu.

„Probabil că utilizarea paralelă a mai multor calendare este mult mai prezentă în lumea noastră contemporană decât am crezut”, spune Oxby. Dar, în timp ce pluralismul a fost o constantă istorică, calendarele în sine se schimbă tot timpul. Cele folosite astăzi ar putea arăta diferit chiar și peste câteva decenii. „Este posibil să avem mai multe și diferite. Cultura umană evoluează în mod constant.”

O schimbare culturală continuă este expansiunea noastră în domeniul digital. Cablurile de fibră optică au luat locul vechilor rute comerciale, transportând calendarul gregorian în locuri unde colonialismul nu a putut ajunge. Și, cel puțin pentru moment, conectivitatea a creat un nou tip de pluralism calendaristic.

Nepalul este una dintre puținele țări de pe Pământ în care calendarul gregorian nu este un calendar național - în mod oficial, anul este fie 2079 (Bikram Sambat), fie 1143 (Newari Nepal Sambat), fie ambele. În total, cel puțin patru calendare sunt folosite în rândul diferitelor grupuri etnice, cu o varietate de ani noi. Nepalul este chiar și cu 15 minute defazat față de fusurile orare standard. Aceasta este o țară care are propria sa „chestie” temporală.

Istoria ar putea foarte bine să se învârtă în cerc. La fel ca în cazul mișcării pentru calendarul mondial de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în secolul XXI s-a înregistrat un impuls către unitatea calendaristică din motive economice. În 2016, Arabia Saudită a mutat programul de salarizare a lucrătorilor guvernamentali de la calendarul islamic la cel gregorian, în ceea ce a fost interpretat în mare parte ca o măsură de reducere a costurilor. În decembrie, Coreea de Sud a adoptat un proiect de lege care renunță la vârstele tradiționale pe motiv că sistemul cu mai multe vârste este ineficient din punct de vedere economic. Legea va intra în vigoare în cursul acestui an.

Dar ce s-ar putea pierde sau câștiga prin consolidarea în jurul unui singur calendar - în special unul creat pentru a se potrivi unui alt timp și loc?

„Ei bine, guvernele pot obține controlul prin impunerea unor calendare centralizate”, spune Oxby, care a scris despre dinamica puterii în utilizarea calendarelor. „Națiunea poate pierde din istoria și diversitatea culturală. Oamenii pot pierde. Dacă fac parte dintr-o cultură regională minoritară, se pot simți subevaluați la nivel național.”

Dar, din nou, 150 de ani de globalizare nu au făcut ca pluralismul să fie depășit. Calendarele vin și pleacă, cel mai adesea se schimbă. Și dacă există un lucru la care oamenii se pricep, acela este schimbarea.

